Creature e dinosauri fluorescenti invadono OFFICIart

Video, smalti fluorescenti, polvere da sparo e ironia nella mostra “Liquid Visions” dell’artista Damiano Fasso, presso OFFICIart a Modena, dal 9 luglio al 10 settembre, ogni venerdì, la mostra sarà aperta al pubblico e visitabile previa prenotazione , in stretta osservanza di tutte le norme e disposizioni governative in atto.

Con uno sguardo attento sui gruppi e le identità sociali, la mostra è una sperimentazione di colori e tecniche inusuali capaci di trasportare il visitatore in un vivace e immaginario viaggio neo pop, con messaggi ambiguamente provocatori simili a epifanie o creature di uno strano sogno.

Immagini che paiono galleggiare su schermi di un videogame giapponese trasformando la cultura pop in qualcosa di concettualmente inedito.

Un lavoro ironico e provocatorio sulle tendenze e i comportamenti dell’uomo contemporaneo.

“Non è una collezione d’arte aziendale come ce ne sono tante, la nostra è una raccolta di esperienze, di ricerca, di relazione, di empatia e sintonia che si stabilisce con gli artisti e con le persone che vivono i nostri uffici o li visitano.” Dice Daniele Romani che presiede il Comitato Artistico di OFFICIart. “L’arte porta ispirazione, contribuisce alla propria creatività indipendentemente dal livello artistico del singolo individuo. Con i colori e l’ironia pop di Damiano Fasso siamo certi che verrà stimolato nel visitatore una travolgente creatività, perché l’arte permette di pensare fuori dagli schemi e guardare le cose da un’altra prospettiva; ispira a fare, a trovare soluzioni.”

“La mostra Liquid Visons – continua Daniele Romani - vuole essere un viaggio provocatorio e destabilizzante che induce a riflettere su tematiche sempre presenti nella società e in noi stessi, dall’amore al pregiudizio sociale”.

"Liquid Visons" è la quinta mostra esposta negli spazi di OFFICIart a Modena, inaugurata venerdì 2 luglio con un Private Opening a beneficio di tutti i collaboratori e i clienti di AD Consulting Group.

Nato a Vicenza nel 1976, dopo la laurea in Lettere all’Università di Brescia Damiano Fasso studia lingue e culture dell’Asia e si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia, diplomandosi nel corso di Decorazione. Vive e lavora tra Treviso e Venezia, principalmente con la pittura, le installazioni e video.

“Liquid Visons è un’esposizione che intende indagare una selezione antologica di 23 opere dei miei ultimi dodici anni, che spaziano fra differenti tecniche espressive (pittura, video, fotografia) fino ai lavori più recenti, compresi alcuni inediti per la prima volta esposti. Sono molto felice di poter presentare le mie opere nella città di Modena, in un contesto completamente diverso dagli abituali” afferma Damiano Fasso, che sarà presente a OFFICIart per incontrare i visitatori, e chiudere la mostra, venerdì 10 settembre.

OFFICIart è un’iniziativa culturale promossa da AD Consulting Group, azienda che fornisce servizi tecnologici e consulenziali rivolti al mondo delle imprese; un contenitore che vede alternarsi artisti emergenti ogni 2 o 3 mesi, scelti da un comitato artistico interno.

L’arte negli uffici offre a chi ci lavora la possibilità di liberare la creatività, allargare e dare spazio a nuove prospettive e ispirazione per trovare soluzioni innovative, offrendo nello stesso tempo spazi per l’arte e la cultura alla città e a chi desidera mostrare il proprio talento.

La mostra si potrà visitare su appuntamento ogni venerdì prenotando attraverso il sito www.offici.art dove, inoltre, gli artisti hanno la possibilità di potersi autocandidare.

Il progetto OFFICIart si avvale del patrocino del Comune di Modena e del sostegno del comparto Alfieri Maserati.