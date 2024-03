Alla Tenda il concerto "Paris Lullaby", tappa modenese del festival "Crossroads"

Intero 12 euro; 10 euro ridotto per under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano

Tappa modenese per il festival itinerante “Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna” che giovedì 28 marzo, alle 20.45, porta alla Tenda di viale Monte Kosica il concerto “Paris Lullaby” con Laurianne Langevin alla voce e Cyrille Doublet al piano. La settimana della Tenda prosegue venerdì 29 marzo con la musica rock dei Browbeat.

Entrambi nati nel 1977 ed entrambi espatriati in Italia, Laurianne Langevin, ballerina, attrice e cantante diplomata in canto lirico, e Cyrille Doublet, pianista di formazione classica specializzato nel periodo barocco, nel 2017 hanno dato vita al programma concertistico “Paris – Piaf”, la musica legata a una città e all’interprete canora che storicamente l’ha rappresentata meglio. Il concerto “Paris Lullaby” è l’ideale proseguimento di quel progetto, allargato a molte altre voci che hanno fatto la storia della canzone francese, come Yves Montand, Charles Aznavour e Serge Gainsbourg, e a un orizzonte più ampio che abbraccia swing e poesia con quella nota di morbidezza e confidenzialità che si associa alla Ville Lumière. E con uno sguardo che arriva fino a New York e all’ispirazione parigina che si ritrova in molti artisti statunitensi, da Miles Davis a Chet Baker, da George Gershwin a Vernon Duke. Il concerto è a pagamento: il biglietto costa 12 euro; 10 euro il ridotto per under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano. I biglietti si possono acquistare online attraverso i siti della Tenda e di Crossroads (per informazioni: 0544 405666; info@jazznetwork.it). Il festival, che si svolge su tutto il territorio regionale, è curato da Jaz network Ets.

Venerdì 29 marzo, alle 21, spazio alla musica rock con il release show del nuovo album di studio dei Browbeat, intitolato “Unbreakable”, pubblicato il 22 Marzo per Time To Kill Records. A dividere con loro il palco ci saranno Final Struggle ed Inner Code. Il concerto è curato da Associazione Intendiamoci.

Tutti gli eventi in programma nella struttura che fa capo all’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena sono a ingresso libero e gratuito (salvo dove diversamente specificato).