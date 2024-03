Da Modena in Fiore a Cristiano Malgioglio: ecco gli eventi del weekend in città e provincia

Sabato 16 e domenica 17 marzo via del Taglio e largo San Giorgio, Piazza della Pomposa con il mercato bio del sabato, Piazza Matteotti e Piazza Roma formeranno un lungo tappeto di profumi e colori grazie ai tanti floricoltori provenienti da varie regioni d’Italia. Inoltre anche artigianato di qualità ed alimentare tutto da gustare.

La manifestazione offre al pubblico la possibilità di entrare nel backstage dell’enogastronomia d’eccellenza perché appassionati, esperti del settore e curiosi possano conoscere e degustare il meglio che il nostro territorio ha da offrire. Porte aperte all'Acetaia Giusti, Acetaia Malpighi, Roteglia 1848 e Azienda Agricola Tommaso Tobia Zucchi.

La mostra “Real Human Bodies - Una Mostra di veri corpi umani – Calambrone”, in programma domenica 17 marzo 2024 all'Rmh Modena Raffaello dalle 11 alle 20, espone pezzi anatomici preziosi dal punto di vista didattico come corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme.

Il vicedirettore del giornale online «il Post» torna in libreria con il libro "Frontiera" edito da Mondadori e lo presenta al pubblico del Forum domenica 17 marzo alle 17.30.

L’opera di Puccini ritorna in uno degli allestimenti più apprezzati del Teatro Comunale di Modena, già ripreso da importanti teatri in Italia e all’estero.

A partire dalle 21 sempre con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, a salire sul palco del Crogiolo sarà il popolarissimo cantautore, paroliere e personaggio televisivo.

La stagione 2023/2024 del Teatro del Popolo di Concordia a cura di ATER Fondazione si conclude all’insegna dell’ironia, del divertimento e del genio degli Oblivion, la compagnia famosa per le esilaranti connessioni musicali che ogni volta compongono uno show sorprendente e memorabile.

Saranno presenti in Piazza Garibaldi oltre 100 espositori con una selezione di abbigliamento e accessori vintage, oggettistica, prodotti per la casa, prodotti per la cura del corpo e tanto altro, il tutto accompagnato da un dj set.

Terzo e ultimo appuntamento al Troisi di Nonantola con la rassegna Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che invita i bambini a teatro con la “ricetta” del pediatra.

Suggestivo appuntamento musicale presso il Municipio di Cavezzo, con il concerto dedicato alla musica da film “La vita è bella”.