"Da grande voglio fare il mafioso", la Compagnia delle Lucciole in scena ad Attozero tra realtà e fantasia

Sabato 30 ottobre, alle ore 21.00 ad Attozero, la Compagnia delle Lucciole presenta "Da grande voglio fare il mafioso", uno spettacolo ispirato ad un fatto di cronaca di una decina di anni fa.

"Qui da noi, al nord, la Mafia non esiste.

In un giorno qualunque, un distinto Uomo con una sigaretta tra le dita arriva in un piccolo paese emiliano.

L'uomo entra in Comune, si accende un'altra sigaretta, si alza in piedi e parla con il Sindaco.

I due si stringono la mano".



Traduzione ironica e pungente del caso Teseo, inquietante fatto di cronaca ambientato nel 2012 nell’emiliana cittadina di Serramazzoni.

Un caso che ha coinvolto tentate estorsioni, incendi, turbativa d’asta, corruzione, minacce, in un luogo placido e sereno popolato da poco più di ottomila anime. Al nord, dove la Mafia non esiste.

Lo spettacolo si sviluppa in bilico tra reale e surreale, su un filo ben teso e sicuro affiancato dalla conoscenza e dalla vocazione dell’associazione Libera contro le mafie, fondamentale nella stesura e nello sviluppo delle informazioni.

In scena: Paolo Bruini, Mariangela Diana. Testo e regia: Federica Cucco. Costo Biglietto: 12 euro. Ingresso riservato ai soli soci (3 euro tessera associativa). Accesso con Green Pass. Info e biglietti: info@attozero.it Online Tickets: www.attozero.it. APP: Attozero per Android e iOS mobile: 3519402209.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...