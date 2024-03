Danilo Nigrelli porta in scena al Comunale “Festen. Il gioco della verità”

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento sabato 16 marzo al Comunale per il ciclo “L’altro teatro”: va in scena “Festen. Il gioco della verità” con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi (e altri sette attori), regia di Marco Lorenzi. Si tratta dell’adattamento per il teatro – realizzato da David Eldridge – del film “Festen” diretto nel 1998 da Thomas Vinterberg, Premio Oscar 2021, Mogens Rukov e Bo Hr. Hansen. La pellicola, nell’anno di uscita, ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.

“Festen” è la storia di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, i Klingenfeld, che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla festa sono presenti anche i tre figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che una volta pronunciato cambierà per sempre gli equilibri della famiglia.

L’opera scava all’interno dei tabù più scomodi, affrontando la nostra relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia greca, ma anche all’universo favolistico dei Fratelli Grimm. Chi potrebbe mai tentare di rovesciare il mondo dei nostri padri?

È una produzione TPE (Teatro Piemonte Europa), Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con il Mulino di Amleto.

Sabato 16 sipario alle ore 21. Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it, 059649255, https://teatrocomunale.carpidiem.it.