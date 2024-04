Il Castello di Spezzano diventa un museo a cielo aperto con lo scultore Dario Tazzioli

Il 20 aprile dalle 10 alle 17 appuntamento con "Bottega d'arte", una giornata aperta a grandi e piccini in compagnia dell’artista Dario Tazzioli e degli studenti dell’IIS Venturi di Modena, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto” al Castello di Spezzano.

Sotto l’esperta guida dello scultore gli studenti lavoreranno materiali come creta e pietra, proponendo nuove forme artistiche in chiave personale e contemporanea e realizzeranno disegni ispirati ai decori del castello e alle piastrelle in mostra. Dopo aver appreso le tecniche tradizionali della lavorazione della pietra presso un anziano scalpellino, Tazzioli forgia e tempra i propri strumenti per la scultura, mettendo in pratica sapere e tecnica di fronte al pubblico e agli studenti che daranno prova della loro creatività in occasione della performance pubblica.

La corte del Castello si trasformerà in un museo a cielo aperto, dove sarà possibile non solo assistere ad una situazione inedita (l’occasione si svolge infatti nell’ambito dell’inaugurazione della mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto”, che apre ufficialmente al pubblico proprio alle 17 di sabato 20 aprile), ma anche osservare da vicino inediti strumenti d'arte e mettersi alla prova con essi.