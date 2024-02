Immigrazione e lavoro, ne parlano insieme sindaco, prefetto e vescovo con CNA

"Immigrazione, il lavoro come fattore di integrazione": si intitola così il dibattito organizzato da CNA per lunedì 12 febbraio alle 18.30 presso la sede provinciale dell'Associazione, a Modena in via Malavolti 27. A discuterne, dopo i saluti del prefetto Alessandra Camporota, saranno l'arcivescovo Don Erio Castellucci, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente nazionale di CNA Dario Costantini e quello modenese Claudio Medici.

"Modena deve gran parte della sua ricchezza alla sua vocazione internazionale: lo testimonia l'ottavo posto nella classifica dell'export nazionale, risultato a cui contribuiscono i 66mila laboratori stranieri, circa il 20% di quelli complessivi, e le 8.700 imprese di imprenditori non italiani ce solo sul territorio - sottolinea Medici - ma è innegabile che questi movimenti migratori portino con sé problemi legati a differenze culturali, religiose, sociali. Il dibattito vuole fare il punto sulle opportunità legate all’immigrazione, ma vedere anche come contrastare i problemi da questa sollevati".

"Ad esempio - continua Medici - come permettere a lavoro di esercitare quella funzione di integrazione che da sempre è legata alla realtà delle piccole imprese. Cercheremo anche di analizzare il ruolo della Chiesa e quello che può esercitare un'associazione come CNA, esaminandone esperienze e progetti". La partecipazione al dibattito è aperta al pubblico