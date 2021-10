Emergenze e pronto intervento, il 118 organizza una dimostrazione in Piazza Matteotti

Cosa fare se una persona si sente male? Come e quando usare il defibrillatore? È difficile o è possibile per tutti? Per scoprirlo basta partecipare sabato 16 ottobre in piazza Matteotti a Modena, dalle ore 15 alle 19, alla dimostrazione organizzata dal Servizio Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena con i volontari di Anpas, Croce Rossa e Amici del Cuore, in occasione della Giornata della rianimazione cardiopolmonare.

Nel 2013 è stata istituita dall’Italian Resuscitation Council la Settimana Viva dedicata all'importanza della rianimazione cardiopolmonare e all’ utilizzo precoce del DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno), settimana che quest'anno ricorre dall'11 al 17 ottobre e a Modena avrà il suo momento clou nella Giornata del 16 ottobre, scelta appunto dal SET118 e dalle Associazioni di volontariato per organizzare l'evento aperto a tutti i cittadini.

In piazza Matteotti saranno allestite cinque postazioni in cui gli operatori del 118 e i volontari mostreranno la cosiddetta 'catena della sopravvivenza', tutte le procedure che deve compiere la persona presente che assiste ad un malore, compreso l'utilizzo del defibrillatore: la chiamata al 118, il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni dell'operatore al telefono, l'utilizzo del defibrillatore fino all'arrivo del mezzo di soccorso, con una vera ambulanza che sarà presente in Piazza Matteotti.

L'ultima postazione è dedicata alle manovre di disostruzione pediatriche, anch'esse fondamentali per intervenire in modo tempestivo e salvare una giovanissima vita. Al termine del percorso verrà rilasciato ai partecipanti una sorta di 'attestato simbolico' in ricordo della giornata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...