"Dinosaur Show", uno spettacolo per bambini al Teatro della Cittadella

Una cosa che non smette mai di affascinare è il mistero dei dinosauri. E se si potesse catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica, in modo divertente? Ora è possibile con il Dinosaur Show, un'idea fantastica per avvicinare i bambini al teatro, uno spettacolo comico, interattivo, culturale. Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente, con un intento didattico ed educativo incisivo ma leggero. E così accade il miracolo: sulla scena ecco apparire il triceratopo, velociraptor, il brontosauro (Brontolina), il tyrannosaurusrex e i suoi cuccioli, il petosauro e il gigantesco megaraptor.

Domenica 27 febbraio, presso il Teatro della Cittadella a Modena si terrà lo spettaolo "Dinosaur Show", che si terrà alle ore 11.00 on repliche alle ore 15.30 e 18.00. Il biglietto avrà un costo di 10 euro per i bambini e di 13 euro per gli adulti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero telefonico 3669590150 nel seguente orario: 9.30/12-30 e 16.00/ 19.00. Per accedere all'evento è obbligatorio il green pass.