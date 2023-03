Donna, vita, libertà. L’8 marzo a Castelnuovo Rangone

Il pensiero è rivolto alle donne iraniane e afghane nell’8 marzo di Castelnuovo Rangone. Arte, letteratura e teatro si intrecciano nella proposta dell’Amministrazione comunale per la Giornata internazionale della donna, con alcuni momenti carichi di significato: “L’attenzione ai diritti negati e agli stereotipi che ancora troppo spesso limitano la libertà delle donne sarà al centro delle iniziative organizzate per l’8 marzo, messaggi forti che vogliamo trasmettere con il mezzo più efficace e coinvolgente, l’arte, declinata nelle sue tante dimensioni” spiega Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca con delega alle Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Rangone.

Da sabato 4 marzo nella Sala del Torrione in mostra l’arte della pittrice Barbara Foresti, nell’esposizione “Di torri, donne e radici”, allestita fino a domenica 19 marzo. Domani, mercoledì 8 marzo, è in programma una doppia iniziativa: alle 16.45 presso la biblioteca comunale “Belle, astute e coraggiose”, una selezione di letture contro gli stereotipi di genere, rivolto a bambine e bambini da 4 a 8 anni (prenotazione obbligatoria allo 059-534874 o con WhatsApp al 335-1817943), “Quand même – Nonostantetutto”, recital teatrale alla Sala Polivalente di via Ciro Bisi, con la voce recitante di Andrea Ferrari e la partecipazione dei maestri Cesare Vincetti alla chitarra e Vincenzo Muré alle tastiere. Il titolo dell’evento si rifà a un famoso motto che Sarah Bernhardt, grande attrice francese di fine Ottocento, adottò come sua asserzione preferita e slogan personale per sottolineare la sfida, l’ironia, la forza e la determinazione con cui affrontò la sua vita. Nel corso dell’esibizione verranno recitate poesie, monologhi e stralci di opere teatrali sull’universo femminile, a tutti verrà offerto un rinfresco e la mimosa alle donne partecipanti.

Tra gli appuntamenti che rientrano nell’ambito della giornata della donna c’è anche il secondo incontro del ciclo “Un tè con la scrittrice”, in calendario domenica 12 marzo alle 16 presso il Circolo Caos. Nell’occasione il Collettivo MAMA presenterà il suo libro Rosa Spia, con accompagnamento musicale di Ellen River.

Tutti gli eventi, promossi in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con il Circolo Caos, sono ad ingresso libero e gratuito.