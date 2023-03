Duilio Pizzocchi sul palco a Savignano in "Vernice fresca remix"

Prosegue sabato 1 aprile 2023 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “La Venere” di Savignano, la stagione teatrale di prosa RITORNO AL TEATRO!, organizzata da Teatro Evento s.c.s.. Sul palcoscenico: DUILIO PIZZOCCHI in “Vernice fresca remix”. Maurizio Pagliari, in arte

Duilio Pizzocchi, nasce a Bologna nel 1957 e già a vent'anni comincia a frequentare le Radio e le TV dell'Emilia Romagna, partecipando a programmi comici e facendo nascere, via via, una miriade di diversi personaggi, sempre da lui interpretati: “Duilio Pizzocchi”, imbianchino ferrarese, "Cactus", frickettone degli anni '80, "Donna Zobeide", parodia della maga televisiva, "Ermete Bottazzi", camionista ferocissimo e spietato, "La Novella", vecchietta acida e menagramo e poi "Eddy Collante", mafioso italo-americano, "Stefano Pedrazzi", stilista gay, e tanti altri... Con questo repertorio "Duilio" agisce da allora in tutte le piazze, nelle TV locali e, a volte, in quelle nazionali (Maurizio Costanzo Show, Zelig) portando in giro il suo spettacolo di cabaret nelle più disparate situazioni.

Inizio spettacoli alle ore 21.00 -per informazioni e prenotazioni: tel. 059730496, whatsapp 3358134285, lavenere@teatroevento.it