"Concerti d'oggi": domenica il duo pianistico Marchegiani-Schiavo

Arriva domenica 11 dicembre alle ore 17:00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il duo pianistico composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, formazione acclamata a livello internazionale, che vanta esibizioni nelle sale da concerto più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie di Berlino, dal Musikverein di Vienna fino ai teatri di Mosca, Hong Kong, Singapore.

Si sono esibiti con importanti orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra, la Sofia Philharmonic Orchestra, la New York Symphonic Orchestra. Hanno registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (RAI Radio3), Repubblica Ceca (in diretta nazionale sul terzo canale radio dalla Dvo?ák Hall), Germania, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong.

Marco Schiavo e Sergio Marchegiani sono artisti Decca. Nel 2014 la prestigiosa etichetta pubblica il loro primo CD dedicato a Franz Schubert che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica. A questo è seguito il secondo dal titolo “Dances” con le Danze Ungheresi e i Valzer op. 39 di Johannes Brahms. Nel 2020 Decca pubblica un terzo CD con i Concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e il Concerto per pianoforte a 4 mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonic. Nell’estate 2021 è uscito “Mozart for two”, il nuovo CD interamente dedicato alle Sonate di Mozart.

E si può dire che sarà proprio Mozart, in seguito a un breve preludio bachiano, ad aprire il concerto di questa domenica. Il programma presenta, infatti, alcuni tra i massimi capolavori del repertorio per duo pianistico e spazia dalla levigatezza classica della Sonata in fa maggiore di Mozart alla sublime profondità della Fantasia in fa minore di Schubert, per concludersi brillantemente con una selezione di Danze Ungheresi di Brahms e la trascrizione dell'Ouverture da L'Italiana in Algeri di Rossini.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. È possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 4 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it