"Ebraismo a Modena", la storia degli Ebrei a Modena e in Italia a cura di LaRoseNoire

Sabato 27 gennaio, alle ore 15.00, col patrocinio del Comune di Modena, "Ebraismo a Modena, La storia degli Ebrei a Modena e in Italia", organizzata dall'associazione culturale La Rose Noire. Con Elisabeth Mantovani si esplorerà l’arrivo, la sorte, l’influenza sulla cultura, sulla cucina e sulla lingua locali dell'ebraismo in città.

Ritrovo alle 15 davanti al Duomo di Modena. La prenotazione è necessaria, per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it o 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.