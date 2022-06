Edmondo Bruti Liberati e la questione giustizia all'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena

Mercoledì 8 giugno, ore 15.30 nella Sala dei Presidenti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, si terrà la presentazione del libro "Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell’informazione" di Edmondo Bruti Liberati, edito da Artestampa, Modena, in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Modena. La partecipazione permetterà di ottenere crediti formativi in Deontologia professionale. Salvatore Puliatti, Presidente dell’Accademia e Giorgio Pighi, Presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali salutano il pubblico e Maria Carla Galavotti, Socia ordinaria dell’Accademia, introduce l’incontro.

Dialogano con l'autore Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Modena; Roberto Mariani, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena; Maurizio Malavolta, Giornalista.

«La cronaca giudiziaria, in senso lato, ha un retaggio culturale millenario; nel tempo, oltre a svolgere una funzione sociale, si è guadagnata un ruolo sempre più definito e ancora oggi popola i media – spiega Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica di Milano e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati - I risvolti della questione spaziano dalla sociologia alla politica, dall’antropologia alle neuroscienze, dalla giustizia all’informazione; in questo volume ci concentreremo in particolare sul rapporto tra stampa e sistema giudiziario».

Per informazioni tel. 059.225566 info@accademiasla-mo.it