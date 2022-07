"Sera, con Poesia", Eleonora Chiara Giusti al Volt Cafè

Martedì 19 Luglio alle ore 21.30 presso il dehor del Volt Cafè (il locale accanto al Laboratorio Aperto dell'ex Aem) si terrà una serata dal titolo "Sera, con Poesia". Protagonista l'autrice Eleonora Chiara Giusti, che dialogherà con Rolando Vitali, per poi procedere alle letture, partendo dall'opera edita nel 2020 "Endòtatos" per arrivare a testi odierni.

Chi è Eleonora Chiara Giusti

Eleonora Chiara Giusti è nata a Modena nell'89, vissuta a Vicenza fino agli anni del Liceo classico e in seguito a Bologna. Viene da studi di filosofia, in particolare fenomenologia e scrive poesie fin da bambina. Nel 2018 partecipa ai primi concorsi, vince il Premio Murazzi di Torino sezione poesia inedita e menzioni di merito da cui ottiene pubblicazioni sparse. Nel 2019 a Vicenza vince un Poetry Slam e tenta un progetto collettivo che verte a una maggiore diffusione poetica negli spazi cittadini. Nel 2020 collabora alla mostra di Federica Dal Lago con una poesia composta su ispirazione dei suoi dipinti, partecipa al Premio Quasimodo da cui risulta poeta selezionato per l'Antologia di poeti 2020 e, contattata da D. Rondoni, appare con una selezione di quattro poesie sulla rivista letteraria ClanDestino. La scopre il poeta Alberto Bertoni nella primavera 2020 e cura la sua Silloge poetica “ Endòtatos ”, uscita a fine Ottobre 2020 per Corsiero Editore; è ancora la rivista ClanDestino ad ospitarne una presentazione. Prende parte con un video di poesia all’iniziativa “ caramella poetica” per il caffè letterario Le Murate di Firenze. Nell'Aprile 2021, in occasione della giornata mondiale dell'arte, con la poesia “ Novantaseiesima tesi" ,per i giovani, realizza un' istallazione per il Liceo classico di Vicenza comparendo con l'iniziativa poetica sul giornale Vicenzatoday. La sua poesia compare su Poesia del Nostro Tempo, l'Altrove, Poeti Oggi. In Agosto 2021 presenta il suo libro al Giardino delle Rose di Firenze, partecipa alla serata “ vola alta parola" per il Poesia Festival di Modena come poeta esordiente, è ospite della rassegna poetica al centro culturale Porto Burci di Vicenza, trova menzioni sul giornale di Vicenza e su Inverso rivista. A Gennaio 2022 viene chiamata a partecipare alla rassegna Serate Orwell “ incontri non omologati con spiriti liberi “ organizzate da ViCult e in occasione della giornata della memoria viene pubblicata la sua poesia “Zivilisation!” già riportata da Civico20news di Torino. Collabora con Poeti contro il green pass per cui pubblica poesie e realizza una diretta, partecipa al Festival de La Culturale 2022 a Milazzo.