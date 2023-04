Shamanic Emotional Art di Emanuela Vecchi, appuntamento alla Fattoria Centofiori

Venerdì 14 aprile dalle ore 18.30 si terrà presso l'agriturismo Centofiori "Shamanic Emotional Art by Emanuela Vecchi". Si tratta di un vernissage con mostra di e con Emanuela Vecchi. L’esposizione delle opere verrà allestita nella sala dell’agriturismo al piano terra, dove i quadri rimarranno in mostra, disponibili per la visione e l’acquisto.

Programma

Ore 18:30

Presso la Sala del LEA al piano superiore avrà luogo un’evento esperienziale multisensoriale interattivo, con proiezione a flash di immagini (di quadri completi e di particolari) sulle pareti, accompagnate da musiche e profumi.

Il pubblico sarà avvolto da stimolazioni emozionali con lo scopo di condurlo nel flusso emotivo e creativo stesso che ha mosso e guidato l’artista nella realizzazione delle opere e sarà invitato, se lo desidera, ad esprimere con la danza e con il movimento libero del corpo l’energia trasmessa dall’esperienza.

Ore 19

Il pubblico è invitato a scendere nella sala agriturismo per visionare le opere.

Ore 19:20

Breve conferenza/intervista con l’autrice e domande libere in sala LEA.

A seguire aperitivo con appetizers offerti da bioagriturismo Centofiori.

Ore 20:30

Cena in agriturismo con piatti dedicati all’evento. Prenotazione obbligatoria contattando il 340 2573554.



Per l’evento esperienziale non è prevista prenotazione ma i posti sono limitati e che verrà data priorità a chi avrà prenotato.

Prenotazione Evento contattando sempre il 340 2573554.