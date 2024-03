Torna "Emilia Park": un mese con i tradizionali baracconi di Modena

Dalla giostra a seggiolini, per tutti il "calcinculo" all'ottovolante, dalle montagne russe all'autoscontro, grande classico degli anni '80 e ‘90, dalla ruota panoramica al "Brucomela", il preferito dei più piccoli fino all'autopista "Go Kart" a cui saranno aggiunte le ultime novità che hanno già conquistato il pubblico di tutta Europa: torna il tradizionale appuntamento con Emilia Park, il luna park di Modena, che apre le porte con un'inaugurazione sabato 30 marzo. Per l'occasione dalle 14:30 alle 15:30 tutte le giostre saranno a soli 1€.

Tante le attrazioni e giochi per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, stand gastronomici e servizio ristoro nell'area spettacoli viaggianti di viale Dello Sport, angolo via Divisione Acqui.

Il luna park sarà aperto fino al primo maggio, dalle 16 alle 22 nei giorni feriali e dalle 14.30 alle 24 nei festivi.