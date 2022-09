Torna Entomodena, la più grande esposizione di insetti in Italia

Insetti gioiello, conchiglie come tesori del mare, farfalle e ragni da costruire, bellezza e biodiversità e qualche idea per costruire un mondo più sostenibile: tutto questo a Entomodena, il meeting internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati in programma sabato 17 settembre dalle 9 alle 19 e domenica 18 settembre dalle 9 alle 13 alla Polisportiva Saliceta S. Giuliano (Strada Panni, 83 – Modena). Una Mostra che negli ultimi 15 anni sta evolvendo, diventando la terza europea per importanza e anche un evento a 360° dove sarà possibile trovare conferenze e presentazioni editoriali, mostre e workshop su natura, flora e fauna ad ingresso libero. L’iniziativa, giunta alla 56esima edizione, è promossa dal Gruppo Modenese Scienze Naturali con il sostegno di Arci Modena e il patrocinio del Comune di Modena.

Ricco il cartellone di seminari brevi e presentazioni, legate alla costante crescita dell’educazione ambientale: sabato 17 dalle 9.15 alle 12, ci saranno quattro entomologi che racconteranno i loro diversi percorsi professionali. Il primo è Davide Di Domenico, Entomologo e libero professionista, che alle 9.15 presenterà “Infestanti: piu? attenzioni e meno squilibri”. Alle 10.15 Michele Dottori, Direttore della sede territoriale dell’Istituto Zooprofilattico di Reggio Emilia, parlerà degli aspetti di entomologia sanitaria e di monitoraggio delle malattie trasmesse da vettori. Successivamente Marco Meneguz, Entomologo, converserà di “Insect farming e sottoprodotti della filiera agroalimentare” alle 11.15. La mattinata si chiuderà con Elisa Monterastelli, Entomologa, che alle 12 spiegherà come monitorare insetti per conservare la biodiversità. Le presentazioni riprenderanno alle 14.30 con Elia van Tongeren e Ginevra Sistri, Entomologi, che parleranno di “Bellezza e biodiversita?: che cosa ha a che fare l’estetica con le farfalle a rischio?”, alle 15.30 invece, l’autore Tommaso Lisa presenterà il suo libro intitolato “Insetti delle Tenebre - Coleotteri troglobi e specie relitte”. Alle 16.30 sarà la volta di Enrico Gabrielli, tecnico agricolo di campo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’agroecologia. Infine l’autore Nicola Anaclerio presenterà alle 17.30 il suo nuovo libro “Entomania - Storie di uomini, insetti e progresso scientifico”.

Domenica 18 invece, ci saranno due incontri: il primo è alle 9.30 con Riccardo Poloni, entomologo, che nel suo intervento intitolato “Un mondo senza insetti” che parlerà di come sarebbe un mondo senza insetti indagando sulla loro estinzione e sulle cause e conseguenza di essa. A seguire Enzo Moretto, Direttore di Esapolis e Butterfly Arc, che alle 10.30 ci farà conoscere “Le Sette meraviglie del mondo degli insetti”, in particolare di come il mondo colorato e iridescente degli insetti gioiello, sia oggetto di studio di tecnologie innovative e sostenibili.

Anche quest’anno non mancheranno le mostre allestite negli spazi di Entomodena: saranno presenti esposizioni specifiche sugli ambienti e chi li abita come “Le zone umide e i loro abitanti: problemi e soluzioni per la loro sopravvivenza”, oppure su come la presenza di questi piccoli animali abbia un impatto sulla natura, attraverso la mostra “Galle, quando gli insetti modificano le piante”. Non solo insetti, saranno presenti anche bivalvi in estinzione nell’esposizione “Tridacna” a cura del Museo Malacologico di Cupra Marittima, e una raccolta dal titolo “I funghi del nostro Appennino” a cura delGruppo Naturalistico Modenese ODV. Infine, ci sarà la mostra d’arte “Terramorfi” di Simona Fiore (Simoclayart) che realizza riproduzioni in ceramica di insetti e altri animali.

Continua l’attenzione della rassegna per i più piccoli, con laboratori dove esplorare il mondo degli insetti e soddisfare la curiosità degli aspiranti entomologi. Sabato 17 troviamo “Conchigliamo… scopriamo i tesori del mare” (ore 10.00 e ore 15, età 8+) in cui si conosceranno le conchiglie a livello biologico e storico, organizzato da Delio Mancini, malacologia dell’Adriatico, per i più piccoli invece, l’educatrice alla lettura Vera Donatelli presenta “Un museo tutto strambo” (ore 9.30, età 8-12) e “Bestiolini per le mani” (ore 11.00, età 3- 6). I Laboratori di Sara, presenterà diverse attività (età 7+): alle 15.00 “Il mondo con gli occhi degli Insetti”, alle 16.30 “Piante e insetti: un legame speciale”, alle 17.30 “Brutto, inutile, pericoloso…o no?”. L’Associazione Amici dei Parchi di Monteveglio e dell’Emilia invece, propone un laboratorio con grandi esemplari da assemblare (sabato alle 11 e alle 16 e domenica alle 11, età 6+) intitolato “Costruiamo ragni, scorpioni e mantidi giganti”, mentre “Come costruire e lanciare le tue bombe di semi: diventa anche tu bombarolo per la biodiversità”, a cura della Fattoria Didattica Accanto, si terrà sabato 17 alle 15.30 e alle 17 e sarà dedicato a bambini dai 7 anni. Curato da Andrea Gambarelli e Giovanna Barbieri, del Sistema dei Musei e Orto Botanico – UNIMORE, invece, il laboratorio creativo con materiale naturale e di recupero “Insetti e fiori del giardino” (sabato 17 alle ore 15 – 15.45 – 16.30 – 17.15 e domenica 18 alle 10 – 10.45 – 11.30 – 12.15, età 6+), invece domenica 18 il MicroMegaMondo di Esapolis e Butterfly Arc con una nuova stazione interattiva per colorare farfalle e altri esseri che, come per magia, si animeranno nelle pareti della sala e un laboratorio di disegno naturalistico con Anita Frison, “Disegna e anima” (ore 10.30 e 11.30, età 6+). Infine Cesare Brizio, terrà un Seminario-laboratorio per adulti sul saper riconoscere i Foraminiferi (sabato alle 11.15 e 12.15, domenica alle 10 e alle 11).