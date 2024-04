Incontri ravvicinati con insetti da collezione: torna l'appuntamento con Entomodena

Il 13 e 14 aprile alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena ritorna l'appuntamento con Entomodena, la grande mostra mercato di insetti e conchiglie giunta alla sua 59esima edizione. Un meeting di respiro internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati con insetti vivi e da collezione, attrezzatura entomologica, conchiglie, conferenze, editoria specializzata, laboratori per bambini e ragazzi, un rinnovato impegno sulla biodiversità urbana e incontri ravvicinati con gli insetti come cibo.

Diverse le mostre ospitate negli spazi di Entomodena per la due giorni di kermesse: "Olividi da tutto il mondo" a cura del Museo Malacologico di Cupra marittima; "Miriade: la microscopica moltitudine dei Collemboli" del fotografo e naturalista Marco Colombo; la "Mostra di fotografie naturalistiche" a cura di Foto club Colibrì, il più grande club fotografico di Modena; "Le piante Succulente" a cura del Gruppo Modenese Succulente e, infine, la "Mostra interpretazione di insetti per la pesca" di C.P.M. Fly Modena, insieme a una delegazione di costruttori dell'Unione nazionale pescatori alla mosca.

Sabato alle 9:30 si comincia con "Il ruolo delle api nelle città", a cura di Claudio Porrini dell'Università di Bologna e Zeid Nabulsi dell'associazione apicoltori di Bologna. Alle 10:30 si continua con "Una collezione didattica che divenne Museo: il museo di Scienze Naturali di Bergamo" raccontato da Marco Valle, direttore del Museo Civico Scienze Naturali Enrico Caffi.

Alle 14 Marco Bologna e Roberto Poggi, rispettivamente presidente e vicepresidente SEI, parleranno di "La diversità degli insetti italiani e le nuove Checklist", mentre alle 16 tocca alla presentazione di "Miriade, la microscopica moltitudine dei collemboli": attraverso fotografie super ingrandite il nuovo libro di Marco Colombo invita all'esplorazione a metri zero di questi minuscoli e straordinari animali.

La giornata di sabato si chiude alle 17 con "PresentALI: conoscere e proteggere farfalle e falene", la presentazione dell'associazione lepidotterologica Ali a cura del presidente PAolo Mazzei.

Domenica alle 10:30 si parlerà invece di "Scrivere articoli scientifici: guida di viaggio per aspiranti autori": le regole del gioco e i tranelli da evitare per iniziare a costruire la propria credibilità di autore scientifico con Cesare Brizio, naturalista e divulgatore scientifico.

Sabato e domenica alle 10.30 appuntamento con "Micro allevatori di insetti. Impariamo a conoscere, maneggiare, ed allevare insetti e altri piccoli amici" insieme a Eleonora Tomasini. Per bambini da 6 a 13 anni.

Sabato alle 16 e domenica alle 10.30 si tiene "Incontro con gli animali del micromegamondo: vedere, toccare, interagire" a cura di Moretto Enzo, direttore del museo della provincia di Padova Esapolis e fondatore di Butterfly Arc. Per bambini di tutte le età e famiglie.

"Se fossi un albero o una formica o un lombrico come mi sentirei?": l'associazione "Zeroincondotta", Elisa Leoni e Rita Ronchetti presentano questo laboratorio per bambini da 4 a 11 anni, in programma sabato alle 10.30.

"Lo zoo in un francobollo" è invece il titolo del laboratorio a cura di Unimore e aperto a tutti in programma sabato (alle 10, 12, 14 e 18) e domenica (alle 10 e alle 12): raramente si ha l'occasione di osservare i piccoli organismi che ci circondano e che non possiamo vedere con i nostri occhi, scopriamo i loro segreti con l'aiuto di un microscopio.

"Mille mani per un opera d'arte", 500 disegni da colorare e ritagliare per comporre un nuovo suggestivo sciame di farfalle, è l'incontro a cura dell'APS Vivi col sorriso per bambini da 3 a 99 anni, in programma sabato alle 9:30/12:30 e 14:30/10:30; domenica alle 9:30/12:30.

"Costruiamo ragni, scorpioni e mantidi giganti" con l'associazione amici del Parco di Monteveglio e dell'Emilia Romagna è un laboratorio con grandi esemplari da assemblare per bimbi dai 6 anni in su, in programma sabato alle 11 e alle 16 e domenica alle 11.