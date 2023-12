Iliade e Odissea oggi, Andrea Pennacchi presenta "Eroi" a Modena

“Cosa rimane oggi dell’Iliade e dell’Odissea? È possibile raccontarle ancora?” È questa la sfida di Eroi, il nuovo libro di Andrea Pennacchi, che verrà presentato dall’autore sabato 16 dicembre alle 18.00 negli spazi dello Studio Tape/Vetusta (Via Carteria 60, Modena), ospite del Bar Cesare.



L’attore di Petra, ospite fisso di Propaganda Live con i monologhi del suo personaggio “Pojana”, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei due classici di Omero, rileggendo l’epica e arricchendo la narrazione di riflessioni, ricordi e fantasie. Perché, come scrive nel libro, “basta questo, allora: trovare un episodio, una storia in cui riecheggi la propria esperienza personale, e usarla come grimaldello per addentrarsi in questa fortezza piena di tesori, appena velati dal tempo, intimorito e umile di fronte alla bellezza degli antichi.”

Con lui dialogherà Francesca Druetti, storica e operatrice culturale, collaboratrice della casa editrice People che ha pubblicato il libro.

L’ingresso è libero, senza bisogno di prenotazione. Dopo la presentazione, alle 21.00, Andrea Pennacchi sarà al Cinema Teatro Michelangelo con lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli”.