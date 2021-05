Piane di Mocogno in fiore, un'escursione nel weekend

Domenica 16 maggio 2021, nel pieno rispetto della normative anti-covid, è in programma una "romantica" escursione alla scoperta delle Piane di Mocogno, per ammirare i prati che in questo periodo si stanno colorando grazie alla fioritura di tantissime varietà spontanee, tra cui genziane, orchidee selvatiche dei cappellani e non ti scordar di me.

L'escursione, della durata di due ore circa, ed è adatta a tutti. Verso mezzogiorno, meteo permettendo, sarà possibile pranzare con specialità emiliane: ci sarà la possibilità di scegliere tra varie minestre tipiche, da gustare seduti nel prato.

Quanti volessero arrivare il sabato, per trascorrere trascorre un pomeriggio in relax ed essere gia' sul posto domenica mattina, possono pernottare presso le strutture convenzionate con l'escursione: Villa Clorè (www.hotelristorantevillaclore.it), Ca' dell'Alpino (www.cadellalpino.it), B&B Ca' Amorotti (www.caamorotti.it). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 maggio: cel. 3288550324 (Giorgio)

Informazioni utili

Ritrovo ore 9.30

Partenza ore 10.00

Rientro previsto verso le 12.00, pranzo verso le 12.30

Costo escursione 5,00 euro (pranzo al sacco e bevande esclusi)

Costo pranzo al sacco per persona: 1 porzione abbondante 7,00 euro; 2 porzioni abbondanti 13,00 euro.

Possibilita' di scelta tra: gramigna panna e salsiccia, pasta alla boscaiola rossa, tortellini alla panna, tortelloni al ragù, tortelloni burro e salvia

In caso di maltempo l'escursione verra' rinviata a domenica 23 maggio 2021.