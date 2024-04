A caccia di fiori sulle colline di Castelvetro attraverso il capolavoro del Botticelli

Come a teatro, la Prima è sempre un evento speciale e molto atteso. E' iniziata la stagione più rigenerante dell’anno: un’esplosione di vita chiama ad uscire per godere di nuovo delle meraviglie della natura. Questo è anche il tema del famosissimo dipinto del Botticelli, simbolo del Rinascimento, dove sono rappresentate ben 42 specie di fiori primaverili. Il capolavoro fungerà da "Cicerone botanico" per l'evento "La Prima della Primavera", durante il quale si andrà a caccia di fiori sulle panoramiche colline di Castelvetro, avvolti da colori e profumi.

L'appuntamento con questa passeggiata primaverile è alle 9 presso il Parco San Polo, in via San Polo a Castelvetro. Il percorso è lungo circa 9 chilometri con un dislivello complessivo di 500 metri circa. L'escursione si sviluppa su sentieri di campagna e strade secondarie, con alcuni tratti sconnessi ma non impegnativi. I bambini sono ammessi solo a partire dai 12 anni, se abituati a camminare. Cani non ammessi. Si raccomandano abbigliamento a strati e scarpe con suola in rilievo.

Munirsi di acqua ed eventuale pranzo al sacco.

Sulla via del ritorno dalla passeggiataè prevista una sosta presso l’azienda agricola Roli per un piccolo aperitivo a base di prodotti tipici accompagnati dai vini della casa (la degustazione non è sostitutiva del pranzo).

L'evento è organizzato da Castelvetro di Modena V.I.T.A. in collaborazione con Stefano Barbieri GAE. La prenotazione è obbligatoria e si può fare su www.experiencemore.it, chiamando il numero 329 7504645 o scrivendo a info@experiencemore.it.