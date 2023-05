"Essere giovani nel passato, nel presente e nel futuro" al Collegio San Carlo

In occasione dell’edizione 2023 di Quante storie nella Storia, settimana regionale di promozione dell’educazione al patrimonio in archivio, in programma da lunedì 8 a domenica 14 maggio, la Fondazione Collegio San Carlo propone “Essere giovani nel passato, nel presente e nel futuro”, un evento in presenza che coinvolgerà i bambini e le loro famiglie in viaggio attraverso i secoli di storia della Fondazione.

Accanto al passato vivrà il presente: in un dinamico e divertente botta e risposta, i collegiali di oggi saranno ritratti “viventi” e ci faranno capire com’è vivere in un moderno Collegio. L’attenzione sarà posta, in uno scambio tra passato e presente, sui tratti caratteristici della nostra epoca e insieme sui tratti che caratterizzano i giovani di ogni epoca.

Il laboratorio coinvolgerà poi i giovani che si dovranno immaginare studenti del futuro: quali caratteristiche saranno invariate e quali, invece, saranno proprie di ragazzi che si troveranno ad affrontare le sfide di una cultura, di un tempo e forse di un luogo che ancora non esiste.

I laboratori si svolgeranno sabato 13 maggio su due turni (dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12.00), presso la Sala Cardinali della Fondazione Collegio San Carlo, e sono rivolti a famiglie con bambini di un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

L’iniziativa rientra nel progetto Laboratorio duemilaventisei, percorso di progettazione partecipata verso i 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo.

Per ricevere maggiori informazioni e per iscriversi contattare il numero 059421200 o mandare una email all’indirizzo amagnani@fondazionesancarlo.it. È previsto un massimo di 25 partecipanti per laboratorio.