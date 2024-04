Al Metronom "Event modeling": un'opera video per raccontare la straripante tecnologia digitale

La galleria modenese Metronom presenta l'opera video “Event Modeling” (2023), realizzata dagli artisti Ziyang Wu e Mark Ramos. Dal 16 aprile al 16 maggio 2024 sarà possibile vedere l’opera proiettata h24 sul Digital Video Wall della galleria, in via Carteria 10.

“Event Modeling” è un progetto composto da due video, “AI Fossil” e “#dump”, e descrive come la nostra realtà sia mediata e profondamente influenzata dalle tecnologie digitali. Le due opere vengono riprodotte simultaneamente sullo stesso schermo, montate una sopra l’altra.

Per creare “AI Fossil”, Wu prende dei contenuti proposti sui suoi social media e li dà in pasto all'IA, la quale li trasforma in modelli 3D che vengono poi etichettati dagli artisti con delle parole chiave. A questo punto interviene il programma “#dump”, che rileva queste parole chiave non appena esse compaiono nei tweet e le materializza in tempo reale in una miniera di sale virtuale, che funge da discarica. Alludendo ad attività di estrazione ed espansione, i modelli 3D continueranno a riempire il paesaggio quasi come fosse una discarica straripante di oggetti, una metafora di come la tecnologia digitale colonizzerà ogni aspetto della nostra vita, fino a straripare.