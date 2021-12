Musica, luci, bancarelle: Vignola in festa per l'arrivo del Natale

Un fine settimana all’insegna delle iniziative natalizie. Sabato 11 e domenica 12 dicembre, a Vignola, sono in programma eventi e mercati.

Sabato 11 dicembre, dalle ore 15.00, in piazza dei Contrari, VignolANIMAzione ha organizzato "Festeggiamo il Natale” assieme alle Fisioterapiste della NPIA del Distretto di Vignola Ausl Modena. In programma: Magica animazione, Amici cani ci incantano, Merenda festosa, l’arriva di Babbo Natale. Dalle ore 16.30, nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, iniziativa pubblica organizzata da Slow Food dal titolo “Il futuro della ciliegia Moretta di Vignola, presidio di Slow Food”. Alle ore 21.00, al Teatro Fabbri di Vignola, l’Orchestra dei Castelli presenta “Music in action”, concerto di musiche di Glass, Piazzolla, Bernstein e Rota. Prenotazione obbligatoria alla mail gbononcini@gmail.com.

Domenica 12 dicembre, edizione straordinaria del mercato ambulante. Gli operatori occuperanno l’area di Viale Mazzini, all’interno delle mura dell’ex Mercato Ortofrutticolo, e le vie adiacenti. L’orario di vendita sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Sempre domenica 12 dicembre, edizione straordinaria del Mercatino dell’Art – ingegno di Vignola. Gli artisti esporranno oggetti frutto del proprio ingegno creativo lungo Viale Mazzini – area pedonale e l’orario di vendita sarà dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Le domeniche pomeriggio di dicembre, in centro a Vignola, sono allietate da gruppi musicali che si esibiranno dal vivo. Domenica 12 dicembre è in calendario EKOS, gruppo vocale che eseguirà brani gospel e canti natalizi.

Per tutto il fine settimana le associazioni di volontariato del territorio allestiranno bancarelle per offrire al pubblico oggettistica e prodotti a scopo benefico. In Corso Italia, Babbo Natale ha una propria casetta dove accoglie i bambini: c’è anche l’apposita cassetta dove chi vuole può imbucare la lettera con i propri desideri per Natale. Come è ormai tradizione, in piazza dei Contrari, è allestita a cura dell’associazione culturale Centro Studi Vignola, la Capanna della Natività, che rimarrà in piazza fino al 9 Gennaio 2022.