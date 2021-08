Fanano Città del Mirtillo, torna la due giorni di gusto ad alta quota

Torna, sabato 21 e domenica 22 agosto, l'immancabile appuntamento con Fanano Città del Mirtillo. A seguire il programma completo



Sabato 21 agosto

Tutto il giorno, in Centro Storico, mercatini con prodotti legati al mirtillo e non solo, e spazio bambini e gonfiabili nel Parco della Canonica. Alle 18 alla Corte Mancante, per la rassegna teatri del Cimone, spettacolo col titolo "Piccoli Idilli, le belle letture". Alle 19 il Moonlight Duo in concerto (Italian Swing). Dalle ore 19 Menù al Mirtillo nei ristoranti di Fanano. Alle ore 21 in Piazza Rinaldi concerto del gruppo Emilia Rock Stars: 9 elementi sul palco, con 3 cantanti diversi che si alterneranno interpretando cover delle rock stars emiliane: Ligabue, Zucchero e Vasco Rossi.

Domenica 22 agosto

Tutto il giorno, in Centro Storico, mercatini con prodotti legati al mirtillo e non solo, e spazio bambini e gonfiabili nel Parco della Canonica.

Dalle ore 12 Menù al Mirtillo nei ristoranti di Fanano, solo su prenotazione. Dalle ore 16 iniziativa per bambini "Alla Caccia del Centro Storico" con la guida Massimo Turchi. Info e prenotazioni: 0536-68696. Dalle 17 concerto rock e country di Kikkolo e Penzo.