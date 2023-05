Fattorie aperte in Fattoria Centofiori, una domenica nella natura

"Riscopri il valore della terra" è il tema della 24^ edizione di Fattorie Aperte. L'iniziativa si colloca in una prospettiva di Educazione permanente all'alimentazione e alla sostenibilità ambientale. Fattoria Centofiori aprirà le sue porte domenica 7 maggio con esperienze in Natura per grandi e piccini!

Ecco il programma:

Orienteering in fattoria

Passeggiata didattica con le Guide Ambientali Escursionistiche nel polo ambientale di Marzaglia, tra bosco, laghetto e macchia radura, ci divertiremo con una caccia al tesoro formato Orienteering!

Per Adulti e Bambini dagli 8 anni

Turno 1 Ore 10:00

Turno 2 Ore 15:00

Costo: 5€ Bambino - 10€ Adulto

Prenotazione On-Line

https://fattoriacentofiori.it/negozio/attivita-in-natura-per-bambini-e-famiglie-a-modena/

Dal grano al pane

I bambini potranno cimentarsi nell’impasto di farina, acqua e lievito, la ricetta semplice e antica del pane e di tanti popoli della terra. Verranno aiutati a comporre la propria pagnotta e intanto scopriranno le qualità del lievito e delle farine ottenute dai grani antichi biologici, come quelli coltivati alla Fattoria Centofiori

Per Bambini/e dai 4 ai 7 anni

Turno 1 Ore 11:00

Turno 2 Ore 16:00

Costo: 10€ a Bambino

Prenotazione On-Line

https://fattoriacentofiori.it/negozio/attivita-in-natura-per-bambini-e-famiglie-a-modena/



Inoltre sarà Aperto il BioAgriturismo Centofiori! Prenotazione al 340 2573554. Per maggiori INFO sulla giornata di Fattorie Aperte: didattica@fattoriacentofiori.it, 331 1329803, https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-aperte-2023/modena/centofiori.