Il Ferragosto modenese parte in anticipo, appuntamenti al Parco Amendola e al Teatro Tempio

Le iniziative della settimana di Ferragosto dell’Estate modenese prendono il via già martedì 11 e mercoledì 12 agosto al parco Amendola e al Cortile del Tempio, tra il centro e i quartieri.

Al parco Amendola, a cura di Loving Amendola, il programma estivo riprende martedì 11 agosto, alle 21.30 con una iniziativa che nella sua semplicità è ricca di suggestione, e non solo per i più piccoli. Il grande spazio verde ospita infatti martedì l’iniziativa “Notte notte... con una fiaba” che consiste nella Narrazione delle fiabe della tradizione alla luce delle candele in un’atmosfera che non potrà che rivelarsi magica.

Mercoledì 12 agosto, sempre al parco Amendola, ma alle 21, si potrà assistere a “Strade sui Sassi”, spettacolo di teatro danza a cura di collettivo PaZo Teatro. Entrambe le iniziative al parco Amendola sono gratuite con posti distanziati e richiedono il rispetto delle misure contro la diffusione del Covid – 19. Informazioni sulla pagina facebook di Loving Amendola.

Sempre mercoledì 12 agosto, nel cortile del Cortile del Teatro Tempio in viale Caduti in Guerra 192, di fianco alla chiesa monumentale di piazzale Natale Bruni, è in programma “Chopin e Prokofiev: Forma e Sostanza”, a cura di Scuola Pianistica Arti al Tempio, con Emanuel Dudau al pianoforte che eseguirà la Sonata n.1 op. 4 in do minore di Chopin, e la Sonata n. 2 op. 14 in re minore di Prokofiev. Si tratta di due sonate giovanili di autori che hanno fatto di questa forma una sintesi quasi perfetta della loro poetica. Entrambe, spiegano gli organizzatori, ricche di sguardi retrospettivi e di lungimiranti previsioni sul futuro, mostrano ardore e freschezza di inventiva a distanza di un secolo circa una dall’altra.

Il concerto è a ingresso gratuito, i posti sono contingentati, limitati e distanziati; per assistere, entrando con mascherina, disinfezione mani e distanziamento, è consigliata la prenotazione telefonica al 349 1931877 (e-mail info@tempiomodena.it).