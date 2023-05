Piazza Roma, torna la "Festa dell'Acqua" con l'asta delle bici

Domenica 28 maggio torna in piazza Roma la tradizionale “Festa dell’acqua” che, dalle 9 alle 13, propone ai ragazzi e alle loro famiglie giochi sportivi e narrazioni, l’asta delle bici, banchetti informativi e la mostra degli elaborati grafici delle scuole che hanno partecipato al progetto “Siamo nati per camminare” e che saranno premiate a fine mattina.

La festa è organizzata dal Musa-Multicentro ambiente e salute del Comune di Modena che sarà presente in piazza Roma con un punto di accoglienza. Dalle 10, bambini e bambine di tutte le età potranno partecipare ai giochi sportivi guidati dall’associazione Amibike. E, sempre alle 10, inizia anche l’Asta di maggio delle bici recuperate e rimesse in funzione dalla Ciclofficina popolare Rimessa in movimento. Si tratta di bici provenienti dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Modena di cui è scaduto il periodo di giacenza senza che nessuno le reclamasse. Per questo motivo sono diventate automaticamente proprietà del Comune, il quale, anziché buttarle via, da una decina d’anni si rivolge ai volontari dell’associazione per ripararle e poi metterle all’asta, allo scopo di rimetterle in circolazione e raccogliere fondi per beneficenza o per attività a sostegno della mobilità ciclistica. L’asta, che proseguirà fino alle 13, sarà accompagnata dal banchetto informativo “Come ti rubo la bici”, dove siterrà anche una dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, attrezzarsi per evitarli. L’asta è organizzata in collaborazione con MUSA - Multicentro Ambiente e Salute di Modena.

Alle 10.30 comincia la narrazione guidata “Lungo i canali, storie e personaggi di Modena”, da un’idea di Daniela Ori e Gabriele Sorrentino dell’associazione Terra e identità. Il racconto sarà itinerante e attraverserà il centro storico. Il punto di ritrovo per la partenza è il gazebo del Musa.

Per tutta la mattina saranno in mostra gli elaborati grafici realizzati dalle scuole che hanno partecipato al progetto “Nati per camminare” e, alle 12, è in programma la premiazione delle scuole primarie che hanno partecipato all’edizione 2022-2023. Dalle 10.30, per tutti i bambini, apre un punto ristoro con il gelato offerto dalla gelateria K2.

Sarà attivo anche un punto informativo sulla lotta alla zanzara tigre a cura dell’Ufficio diritti animali del Comune di Modena.