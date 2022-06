Quattro giorni di Festa della Birra allo Stadio Comunale di Formigine

Un weekend lungo all’insegna dell’ottima birra, stand gastronomici, mercatini e tanta animazione e musica, all’interno dello Stadio comunale di Formigine - Via Monsignor Cavazzuti 12.

Per la 10°edizione del Memorial Leonardi si è pensato davvero ad un intrattenimento a 360°. Tutti i giorni bar attrezzati, stand gastronomici con tantissime varietà di cibo e birra, anche da asporto e mercatini di artigianato artistico, per svagarsi con un po’ di shopping alternativo ed artigianale.

Grande spazio anche all’intrattenimento musicale: si parte giovedì 9 giugno dalle 19 con We Love Radio Rock: un set d'altri tempi dj set. La migliore musica dagli anni 30 agli anni 60 passando attraverso le varie epoche passate con musica jazz, swing, rock 'n roll, beat. Dalle 21 musica live con Cecco & The Lighters. La migliore musica dagli anni 60 agli anni 90 reinterpretata dalla band.

Venerdì 10 giugno sarà la volta della Trash Night 90's, dalle 19 musica live e dj set con I Gatti Matti. Un vero e proprio show che prende spunto dai più grandi spettacoli anni '70, '80, '90 fino ad oggi con musica tutta da ballare. Inoltre durante la serata avremo spettacoli itineranti con i buskers Zero Show tra salti, acrobazie, sputa fuoco e tanto altro.

Sabato 11 giugno dalle 19 la grande serata della Color Battle con animazione e dj set con il Mago Blu. Musica, spettacoli e animazione per adulti e bambini. Dalle 21.30 vocalist e dj set con i Viperettis e GiulyWitch. Musica a 360° con la battaglia dei colori. *I colori sono tutti naturali quindi non sono nocivi per pelle e occhi.

Domenica 12 invece l’evento sarà aperto fino all’ora di pranzo per una domenica conviviale e di spensieratezza.

Tutti i giorni ci si potrà cimentare con il toro meccanico, non mancheranno gonfiabili e l’intrattenimenti per bambini, tornei di rugby e tanto altro.

L'evento è organizzato da Highlanders Formigine in collaborazione con le associazioni del territorio, con la partnership di REplay Eventi e con il patrocinio del Comune Di Formigine. Si svolgerà anche in caso di maltempo grazie alla tensostruttura.