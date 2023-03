Vignola, due weekend con la Festa dei Ciliegi in Fiore

Torna a Vignola, dall'1 al 10 aprile, la Festa dei Ciliegi in Fiore, dedicata alla spettacolare fioritura di queste piante lungo la valle del Panaro. La manifestazione prevede diverse attività che seguono il filo conduttore della fioritura, spaziando da mercatini alla parata dei carri in fiore. Ecco il programma generale

Sabato 1 e domenica 2 aprile:

le associazioni di volontariato vi aspettano tutto il giorno sotto il portico della banca Bper

Automobili in mostra a cura dei concessionari auto di zona presso area ex mercato

mostra mercato prodotti artigianali, industriali ed alimentari

1-2-8-9-10 Aprile:

Mercatino antiquariato – arte ingegno presso il parcheggio Saba

2-10 Aprile:

attività per bambini in Via Paradisi a cura Albero Azzurro e negozi della via

domenica 2 aprile:

mercatino biologico Distretto Valli del Panaro in Piazza dei Contrari

manifestazione fieristica ambulanti lungo le vie intorno all’ex Mercato Ortofrutticolo, via Bellucci, Viale Trento Trieste, Corso Italia

1° SFILATA CARRI FIORITI

6/8/9/10 aprile:

esposizione prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso ex Mercato Ortofrutticolo

8/9/10 aprile:

Esposizione e vendita di fiori e piante presso ex Mercato Ortofrutticolo

10 aprile:

Sfilata dei Carri Fioriti

La manifestazione è organizzata dal Centro Studi Vignola con il supporto logistico del Comune delle Forze dell'Ordine, Protezione Civile, PA Vignola. Il programma completo è consultabile qui.