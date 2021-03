San Possidonio, una mimosa e un incontro online per celebrare l'8 marzo

Il Comune di San Possidonio celebra la Festa della Donna con diverse iniziative.

Sabato 6 marzo, alle ore 11.00, verrà piantata una mimosa in Piazza Andreoli, simbolo di forza e rinascita, dedicata a tutte le donne che lottano oggi e che lo hanno fatto in passato.

Lunedì 8 marzo invece, in diretta sulla piattaforma Lifesize collegandosi direttamente a questo link, sarà possibile partecipare all'appuntamento letterario "Siede la terra dove nata fui. Paolo e Francesca, due innamorati all'Inferno” con Luca Gherardi una lettura del Canto V dell'Inferno di Dante Alighieri. Per la partecipazione non è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Cultura al numero 0535.417924.