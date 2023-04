Festa della Liberazione, bancarelle e stand gastronomici in Fattoria Centofiori

Martedì 25 Aprile 2023: una giornata immersi nella Natura all’insegna del buon cibo e della buona musica. La Fattoria Centofiori celebra la giornata della Liberazione accogliendo adulti, bambini e bambine a godere dei profumi della primavera accompagnati da buon cibo e buona musica.

Ecco il programma della giornata

Mattina:

Ore 11:00 apertura festa

Ore 11:00 “Libertà fa rima con diversità” spettacolo teatrale con Manuela Chiaffi e Omar Rizzi per adulti e bambini

Consigliata per bambini dai 5 anni in su.

Genere: Teatro d’attore con musica dal vivo.

Durata: spettacolo circa 60 minuti.

Costo: 10 euro a bambino e 5 euro ad adulto.

Descrizione: Storie in musica per raccontare come si costruisce davvero la grande casa della libertà e della pace: con mattoni di tolleranza, cemento di accoglienza, resistenti pilastri di convivenza delle diversità, enormi porte di ribellione dalle ingiustizie.

Per Info e prenotazione: https://fattoriacentofiori.it/.../prenotazione-liberta.../

Ore 12:00 apertura bancarelle informative e attività per bambini:

- FIAB - Bancarella Informativa

- Ass. San Michele e il Drago - Bancarella informativa e attività per bambini

- Rinascere Benefit - Bancarella informativa e vendita prodotti

- Terra Nuova Edizioni - Bancarella informativa e vendita prodotti

- Arci Vibra - Stand Gastronomico e dj set

- L'Equiseto - Bancarella Informativa

Ore 12:00 agriturismo aperto su prenotazione contattando il 340 2573554

Ore 12:00 bar aperto a cura di Cooperativa Sociale G.A.L.

Ore 12:00 tigelle e borlenghi a cura di Ozzy e Arci Vibra

Pomeriggio:

Ore 15:00 passeggiata didattica nel bosco per bambini e adulti con le guide ambientali escursionistiche AIGAE.

Per Info e prenotazione: https://fattoriacentofiori.it/.../25-aprile-passeggiando.../

Ore 16:00 sala LEA, Tavola rotonda sulla sostenibilità: ‘Dall’agenda 2030 alle buone pratiche locali’

Promotori: Cooperativa G.A.L. e Ass. Pianeta

Orario: dalle 16 alle 17.15

Interventi: Marco Malavasi presidente GAL, Cristina Santini (Unimore su Agenda 2030), Stefano Rimini (Eu Climate Pact Ambassador, su Europa/Patto per il clima), Simone Manicardi (Pianeta, su progetto di educazione ambientale a Fanano), Giulia Santunione (Biologa Unimore-Aria su tema alimentazione e attivismo ambientale con Aria). Ingresso libero.

Ore 17:00 concerto gratuito ZAMBRA MORA (musica balcanica e popolare).

Ore 18:30 - Dj Set a cura di Vibra Club

Ore 20:00 chiusura festa.

Parcheggi Gratuiti:

Parcheggio 1 Viale d'ingresso Fattoria

Parcheggio 2 Campo a fianco della vigna

Parcheggio 3 Camper Caravan Service

Per info e prenotazioni visita il nostro sito https://www.fattoriacentofiori.it/festa-della.../ o manda un WhatsApp al 3293357131