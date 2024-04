Musica, artigianato e fiori invadono Castelfranco: è la Festa di Primavera

A Castelfranco è tempo di Festa di Primavera: arriva sabato 20 e domenica 21 aprile la due giorni di mercato di piante e fiori, shopping all'aperto, eventi, food e animazioni. Entrambi i giorni in Corso Martiri dalle 9 alle 19 appuntamento con l'esposizione e vendita di fiori e piante, artigianato, articoli e attrezzature da giardino. La piazza ospiterà anche il mercatino dell’arte e dell’ingegno, vari commercianti e stand di associazioni locali. A disposizione dei più piccoli un'area famiglie con giochi della tradizione di legno e giostre per bambini.

Sempre in Corso Martiri sarà presente un'area per gli amici a quattro zampe a cura dell'associazione Alice in Goldenland. In programma nella due giorni gare di abilità canine su obbedienza e comandi base, dimostrazioni di addestramento e setting per ricordi fotografici a tema floreale.

In via Garibaldi, angolo Corso Martiri appuntamento sia sabato che domenica con "A scuola di agricoltura: tradizione e innovazione" a cura dell’I.I.S. “L. Spallanzani”: esposizione e vendita dei prodotti ottenuti dai laboratori degli alunni della scuola che includono progetti scientifici innovativi e creazioni artigianali uniche, dimostrando la loro creatività e impegno nelle diverse discipline.

Gli eventi di sabato

"La città dei fiori e altri racconti": ore 10.30 alla Biblioteca Comunale Lea Garofalo lettura animata per bambini dai 3 ai 7 anni a cura dell’Associazione Bugs Bunny. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio e alcuni fortunati potranno ricevere una profumata sorpresa.

Apertura forma di Parmigiano Reggiano Bio alle ore 10.30 in Corso Martiri, 147 a cura del Caseificio Bio Reggiani.

Mercato contadino BIO C'È, dalle 15 alle 19 in zona Piazza Aldo Moro: Laboratori di semina e costruzione di casette per uccellini a cura di GAS C’È Gruppo d’Acquisto Solidale. Laboratori per bambini con costruzione di bombe di semi e bugs hotel a cura del Comitato genitori di Piumazzo.

"Fiore Play 0/6 anni": dalle 15 alle 18 al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” laboratori creativi colorati e a tema botanico per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni a cura dei servizi educativi Coop Gulliver.

"Rifiurobot": dalle 15 alle 19 sotto il portico della Chiesa S. Giacomo laboratori di riciclo e riuso creativo per bambini dai 6 ai 12 anni a cura del C.E.A.S. Associato di Nonantola e Castelfranco Emilia.

Acetaia in Fiore: dalle 16 alle 18 in via Circondaria Nord, 116, visite guidate all'Acetaia Comunale alle ore 16.15 e 17 con degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. a cura dei maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto.

"C L I M A. I cambiamenti climatici, una scomoda certezza": ore 17 Biblioteca Comunale Lea Garofalo, sala Degli Esposti, conferenza inaugurale della Mostra fotografica sull’impatto locale dei cambiamenti climatici: scenari futuri tra agricoltura, dissesto idrogeologico, salute umana, biodiversità ed economia circolare. A seguire visita guidata alla mostra nel portico Chiesa di S. Giacomo. La msotra sarà visitabile anche la domenica.

Dalle ore 18 in Piazza Garibaldi aperitivo fiorito: aperitivo con drink speciali e musica con dj set a cura di Terzo Spazio – Cooperativa di Comunità Casa Base. In Corso Martiri 263 e 265 cocktails abbinati a gustosi piatti con estratti ed essenze primaverili a cura di Caffè Piccolo e La Brasserie del Piccolo.

Gli eventi di domenica

In Piazza Aldo Moro Arte in strada: esposizione di opere d’arte contempora­nea e realizzazioni artistiche dal vivo. Iniziativa a cura dell’Associazio­ne Amici dell’Arte APS, mentre in Piazzale Curiel musica dal vivo a cura dell’Associazione Castelfranco Canta.

Dalle ore 9.30 in Piazza Garibaldi mattinata dedicata a nutrizione e benessere del corpo a cura di Pokè Balance e Giulia Fitness (per info e prenotazioni info@foodymed.it).

Apertura forma di Parmigiano Reggiano Bio alle 10.30 in Corso Martiri, 147 a cura del Caseificio Bio Reggiani.

"La strega Gennarina e la principessa Primavera": alle 10.30 e alle 11.30 al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” spettacolo di burattini a cura dell’Associazione Bugs Bunny. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio e alcuni fortunati potranno ricevere una profumata sorpresa.

"La Stanza del Metallurgo": alle 11 al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” inaugurazione della nuova installazione museale che attraverso un percorso di narrazione in realtà virtuale 3D racconta il metallurgo nel suo atelier in diverse epoche.

Dalle 14 borlenghi a cura del Caffè Garibaldi.

"Fiore Play 0/6 anni": dalle 15 alle 18 al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” laboratori creativi colorati e a tema botanico per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni a cura dei servizi educativi Coop Gulliver.

"Non cambiare il clima, cambia tu": dalle 15 alle 19 sotto il portico della Chiesa di San Giacomo esperimenti, giochi ed esperienze sui cambiamenti climatici per bambini dai 6 ai 12 anni a cura del C.E.A.S. Associato di Nonantola e Castelfranco Emilia.

Scambi green - Swap Party dalle ore 16.30 in Piazza Garibaldi: nuova vita a oggetti e vestiti usati con lo scambio di abiti ed accessori di seconda mano a cura di Terzo Spazio – Cooperativa di Comunità Casa Base.

Durante tutta la giornata, in Corso Martiri 293, colazioni, aperitivi, musica live e dj set per festeggiare il 30esimo compleanno del Wine Bar Kappadue.

Serata latina dalle 18 in Piazza Garibaldi: musica latina e aperitivo healthy a cura di Pokè Balance.