La Festa della Sfogliata torna a Finale Emilia tra luci e mercatini

L’appuntamento con la Festa della Sfogliata, venerdì 8 dicembre, sarà come sempre ricco di appuntamenti per tutti coloro che vorranno vistare il centro storico di Finale Emilia con il centro commerciale naturale creato dai suoi negozi e degustare il cibo più tradizionalmente finalese: la sfogliata o Torta degli Ebrei o, ancora, in dialetto, la “tibuia”.

Il programma

Si comincia a partire dalle ore 10.00 quando saranno già attivi il mercato dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, il mercato agricolo e il mercato ambulante. In piazza spazio alle associazioni di volontariato e alle scuole con varie iniziative, bancarelle, degustazioni e assaggi di prodotti locali per un Natale solidale.

Hanno assicurato la loro presenza A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Associazione Culturale Alma Finalis, Mani Tese Finale Emilia APS / Manigolde Sartoria circolare/ Manifatti Imperfetti, Comitato Carnevale dei Bambini, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Associazione Volontari pro Handicappati, Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side, Comitato Genitori della Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli”, Centro socio-riabilitativo Tandem, ProLoco Finale Emilia, Gruppo Gli Zuccherosi, Basket Finale Emilia.

Grazie alla collaborazione del Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia, ad occuparsi della distribuzione degli assaggi gratuiti di sfogliata e anicione, offerto da Casoni Liquori, saranno le postazioni delle associazioni Amo, Avis, Croce Rossa e Protezione Civile. Presso la postazione dell’associazione Alma Finalis si potrà invece degustare la sfogliata nella versione kasher, realizzata secondo l’antica ricetta ebraica.

Saranno poi presenti altre postazioni dove poter apprezzare specialità gastronomiche finalesi e non finalesi: i gnocchini e le frittelle dell’Associazione Volontari Pro Handicappati, del Basket Finale Emilia e della Croce Rossa Finale Emilia, le tigelle della Proloco e le dolcezze della Protezione Civile; immancabile, infine, la “perdga di salam” proposta dall’Amo.

Nel pomeriggio dalle ore 14.30, le associazioni Alma Finalis, Mani Tese, Manigolde e Tentativo Gruppo Teatro ricordano Giuseppe Pederiali, nel decennale della scomparsa, con “Ve la raccontiamo noi la sfogliata… con la gata ad Ciarapanèla”. L’occasione consentirà anche di apprezzare la proposta dei manufatti del laboratorio di ceramica Manifatti Imperfetti e le creazioni delle Manigolde. Sempre dalle 14.30 prenderanno il via altre iniziative per i più piccoli. A cura di “Un mondo di Avventure” di Milano “Chi ha incastrato Babbo Natale?” offrirà l’opportunità a tutti i bambini di diventare protagonisti di una magica avventura, trasformarsi in elfi, gnomi o folletti. Il Comitato Carnevale dei Bambini lancerà i palloncini con il messaggio augurale scritto dai bambini e il Babbo Natale in slitta, realizzato dai volontari, si muoverà per le vie cittadine. Sarà presente, inoltre, la Casa di Babbo Natale realizzata da Motoclub Lowlanders Mc Modena Low Side. Non mancheranno, infine, pop corn e zucchero filato a cura del Gruppo Gli Zuccherosi. Alle ore 17.00 gli auguri della Banda Rulli Frullini diretta dal maestro Edoardo Samain. Per accompagnare il pomeriggio, tanta musica con lo spettacolo itinerante del Teatro Due Mondi di Faenza “Fiesta” e la Magicaboola Brass Band che si muoverà all’interno della festa.

Ricordiamo, infine, che durante la giornata potranno essere visitate le mostre “Cheers”, allestita sotto i portici Bertazzoli di via Trento e Trieste, “Roberto Paltrinieri. Finale Anni 50 in bianco e nero”, nell’ex Palazzo della Guardia e “Orfei” presso il Nuovo Cinema Corso.