Festa della Speranza, a Nonantola e Sorbara tre incontri nel segno della legalità

A 10 anni dall'omicidio - tuttora impunito - di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica, ucciso per avere coniugato buona politica/difesa del territorio alla lotta contro il malaffare locale e le mafie, la Consulta del Volontariato di Nonantola, insieme a varie associazioni, CGIL, ANPI, Fondazione Vassallo, Fondazione Villa Emma, Presidio Libera Mancini-Vassallo, ANC, Mediterranea, Scout Agesci, Niente di Nuovo, Pace e Solidarietà, Banca del Tempo, Astramentis, Anni in Fuga, in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e con il Patrocinio dell'Unione del Sorbara e dei Comuni di Nonantola e Bomporto, organizza per sabato e domenica 5 e 6 settembre 2020 “La Festa della Speranza” con il seguente programma :

5 Settembre

ore 17,30 presso il Parco di Angelo Nonantola (via Fossa Signora): "A 10 anni dall'omicidio di Angelo Vassallo". Interverranno: Giulio Cavalli, Paolo Borrometi, Giuseppe Massafra, Nello Scavo

ore 20,45 presso la Casa della Legalità - Sorbara di Bomporto: "Ruolo dell'Informazione nella Lotta alle Mafie". Interverranno Giulio Cavalli (giornalista, drammaturgo) e Paolo Borrometi (giornalista, scrittore).

6 Settembre

ore 10 presso Teatro Troisi Nonantola:"Lavoro, Immigrazione, Lotta alle mafie". Interverranno: Giuseppe Massafra (Segreteria Nazionale Cgil) e Nello Scavo (giornalista Avvenire).

Nella giornata di sabato presso il Parco di Angelo a Nonantola saranno allestiti stand per ricordare la figura di Angelo e le sue battaglie per la legalità, insieme a raccolte di libri e assaggi tipici della Dieta mediterranea, il tutto nel rispetto delle normative Anti Covid vigenti.