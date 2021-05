Riapre il quartiere fieristico, si riparte con l’82^ edizione della Fiera di Modena

Si riparte: tra poco meno di un mese il quartiere fieristico di Modena tornerà ad aprire i battenti. A scandire questo importante momento sarà l’inaugurazione dell’82^ edizione della Fiera di Modena, per tutti, da sempre, “La campionaria”. Un avvio quindi con la più classica e longeva delle manifestazioni fieristiche geminiane. Si svilupperà nell’arco di quattro giorni, da giovedì 17 a domenica 20 giugno, andando ad animare sia i padiglioni coperti sia gli ampi spazi esterni. Organizzata da ModenaFiere, con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con CONAD e con il patrocinio di Comune e Provincia di Modena, sarà un’edizione nel solco della migliore tradizione in cui non mancheranno nuove e stimolanti suggestioni per far vivere ai visitatori un’esperienza piacevole e inattesa.

Come di consueto, per favorirne la fruizione la fiera sarà organizzata per aree tematiche. Un ampio spazio sarà dedicato allo shopping con proposte originali e curiose. Immancabile poi l’area dedicata al mondo dell’abitare in tutte le sue sfaccettature: dagli infissi ai rivestimenti, dall’arredo ai complementi di design. Ad impreziosire questo spazio saranno le proposte di Artigiana Design, realtà che unisce alcuni degli artigiani del territorio più estrosi e originali nella realizzazione di pezzi di arredo, in molti casi unici. Per il pubblico sarà anche l’occasione per dialogare con i consulenti di CNA che forniranno informazioni su come utilizzare al meglio il superbonus per le ristrutturazioni.

Altro punto fermo della Fiera di Modena resta lo spazio dedicato all’enogastronomia. I visitatori troveranno stand espositivi con prodotti tipici regionali, potranno assistere a dimostrazioni e partecipare alle degustazioni promosse da AED, l’Associazione Esperti Degustatori, dedicate all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Organizzati da Confesercenti Modena torneranno i corsi di intaglio di frutta e verdura, sempre molto apprezzati da grandi e piccini. Grazie poi alla sinergia con la Camera di Commercio di Modena si potrà andare alla riscoperta delle eccellenze gastronomiche che possono vantare il marchio “Tradizioni e sapori di Modena”. Non mancheranno i prodotti editoriali con un’ampia offerta di libri per adulti e bambini.

All’esterno sarà allestita una vasta esposizione di arredo da giardino, prodotti e attrezzature per il giardinaggio e, in un settore dedicato, diversi concessionari presenteranno i più recenti modelli di automobili.

Alla luce del grande successo ottenuto nelle ultime edizioni, anche lo sport tornerà ad avere un ruolo da protagonista. In collaborazione con la delegazione modenese del CONI sarà possibile cimentarsi in alcuni sport, seguiti da tecnici federali, e vedere all’opera atleti che si sfidano tra loro. Tra le novità assolute un percorso “Survival” organizzato in collaborazione con Cimone Outdoor, tutto da provare e da scoprire.

“Con lo staff stiamo facendo uno sforzo straordinario per allestire una manifestazione che coniughi un momento piacevole di svago dedicato alle famiglie con le esigenze di sicurezza imposte dal Covid. In proposito ricordo che l’ingresso è sempre gratuito e che l’unica, semplice ma indispensabile, formalità è la registrazione preventiva, via web, sul sito www.fieradimodena.com. Gli espositori stanno rispondendo con interesse e questo è un segnale molto incoraggiante per tutti” ha sottolineato Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...