Concordia, ritorna la tradizionale Fiera d'Ognissanti

La Fiera d’Ognissanti torna a Concordia dopo lo stop forzato del 2020 con un’edizione di due giorni che vuole segnare la ripartenza dopo il periodo più difficile della pandemia. Appuntamento in centro storico domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre con un evento che unisce ad un mercato ambulante di qualità la mostra dei prodotti tipici locali quale valore aggiunto della Fiera di Concordia. Inoltre i visitatori troveranno un'esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e per la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi. In occasione dei due giorni di Fiera tutte le attività commerciali concordiesi sono aperte e le associazioni Playa d’en Fossa, Way e MusicAnima gestiranno uno spazio aperitivo in piazza Gina Borellini.



L’area espositiva si estende lungo le vie del centro storico trasformando Concordia in un grande mercato a cielo aperto che ospita oltre 200 operatori commerciali. Il mercato straordinario aprirà dalla prima mattina del 31 ottobre, e l’inaugurazione avverrà alle ore 10.30 in Largo giardino Tanferri con gli interventi del Sindaco Luca Prandini e dell’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano. La successiva visita agli stand del mercato sarà accompagnata dalla Filarmonica cittadina “Giustino Diazzi” e si concluderà con un rinfresco in Piazza Roma offerto da Pro Loco.



Domenica 31 ottobre, dalle ore 17:30, i commercianti dei negozi di Concordia aspettano i bambini per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” di Halloween e nei due giorni di Fiera il club Fotografi seriali ha allestito due mostre fotografiche in via Mazzini e piazza Gina Borellini con cui raccontano il lockdown per immagini.



E non poteva mancare il luna park, che per la gioia dei più piccoli sarà allestitito nel parco fiera di via della Protezione Civile dal 29 ottobre al 2 novembre.



Il sindaco Luca Prandini invita tutti i concordiesi a visitare la Fiera d’Ognissanti e le migliaia di visitatori che hanno sempre fatto tappa a Concordia a tornare ancora una volta: “.”