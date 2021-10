“Féra di Resdàur”, terzo appuntamento d'ottobre a Sassuolo

Indirizzo non disponibile

Con la “Féra di Resdàur” proseguirà domenica 17 ottobre, l’edizione 2021 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Ricordiamo che l’ingresso all’area delle Fiere d’Ottobre, sia la mattina per il mercato straordinario che al pomeriggio per gli eventi, è soggetto al controllo del GreenPass: ai varchi d’accesso al centro un cartello indicherà le regole da seguire mentre i controlli saranno effettuati a campione all’interno.

Il programma

Sassuolo 2030 : visita guidata al progetto urbano a cura del Settore Urbanistica del Comune di Sassuolo in viale XX Settembre - Galleria Cristallo. ore 10,30; 11,30; 16 e 17

Tiro con l’arco : prove aperte di tiro con l'arco con gli Arcieri Val Secchia presso il campo tiro con l’arco - Viale Ippolito Nievo (dietro alla piscina comunale) dalle ore 9 alle ore 12

Sassuolo Solidale 2021 - Un parco di meraviglia. Mondi solidali che non ti aspetti, promosso dal Comune di Sassuolo con il coordinamento di CSV Terre Estensi presso la corte di Villa Giacobazzi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18

Rassegna Fiere a Teatro - Spettacolo Sensoriale: ciò che imprime senso ai sensi è la meraviglia; performance teatrale a cura di H.O.T. Minds in piazza Garibaldi nel pomeriggio

Il ragazzo e la ragazza più veloci di Sassuolo - 1° Memorial Paolo Bicceri, atletica leggera a cura di Delta Atletica Sassuolo ASD al Parco Ducale dalle ore 15,30

Minivolley in piazza , a cura di Scuola di Pallavolo Anderlini in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30

Ginnastica ritmica, artistica e parkour a cura di MYA SSD a RL in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16,30

Musica Sotto il Fontanazzo : RAM - Rock & Blues a cura di JIMBAR in piazzale Roverella alle ore 16,30

Fiere in Musica - Sonus Academy LIVE Show: spettacolo degli allievi e insegnanti della Scuola Sonus Academy di Sassuolo e Fiorano Modenese in piazzale della Rosa alle ore 16,45. Prenotazioni su www.eventbrite.it

Serata di letture con Patrizia Asti, Cristina Bellini, Paolo D'Antuono, Paola Lotti, Emilia Monti, Claudia Nicolini, Patrizia Spezzani, Maria Silvia Palazzi, Lucia Pantano, Chiara Ruini, Luisa Savigni, Mimma Savigni, Claudia Uhlenwinkel, Antonella Vivi. In occasione della mostra "In un vortice di polvere" di Annalisa Vandelli promosso da Lions Club Sassuolo in collaborazione con Marazzi Group e Comune di Sassuolo al Crogiolo Marazzi

ore 18

Off Road Day – Sassuolo : esposizione di moto, jeep 4X4, quad e ATV a cura di Pro Loco Sassuolo in viale XX Settembre - tutto il giorno

Test di avviamento guida in fuoristrada moto - Beta Academy: prove di prima guida in fuoristrada (livello 1 e 2) per bambini dai 5 ai 10 anni con la collaborazione di Pro Loco Sassuolo presso le Terme della Salvarola

Una strada d’artisti , a cura di Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni APS in vicolo Conce dalle ore 9 alle ore 18,30

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio