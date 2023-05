A Fiorano la mostra “Come l'acqua. Le donne (in)visibili dell'Iran"

Venerdì 26 maggio System Logistics apre al pubblico le porte della propria sede di Fiorano Modenese e invita tutti all’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “Come l'acqua. Le donne (in)visibili dell'Iran". Il percorso allestito presso i suggestivi locali della LogHouse rappresenta un viaggio fotografico tra le luci e le ombre della vita femminile in Iran, tra sfide, contraddizioni e sogni.

Il progetto originale, curato dall’iraniano Alì Asghar Kalantar, arriva in Italia nel 2019 ed è composto da oltre 100 scatti di fotografe iraniane che raccontano la condizione di donna nel loro Paese in un modo personale e originale, lontano dai vincoli culturali e da stereotipi. Dopo lo scorso settembre, da quando la protesta delle donne è diventata una rivoluzione contro il regime per l’affermazione dei diritti civili più elementari, questa narrazione ha assunto un’importanza diversa e un’urgenza di condivisione più ampia possibile a livello internazionale. Curatori dell’edizione italiana del progetto sono Laura Sassi e Fabrizio Fontanelli di Ateliers Viaduegobbitre, che nell’allestimento ospitato da System Logistics propongono un percorso in 50 immagini di grande forza espressiva e poetica.

La mostra, realizzata con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, sarà inaugurata il 26 maggio 2023 alle 17.30 presso la sede di System Logistics, situata in via Ghiarola Vecchia 50 a Fiorano Modenese (MO). Presenti all’evento anche i due curatori che illustreranno le origini ed il percorso di questo progetto per dare alla presenza di ogni visitatore un significato forte che va oltre l’esperienza estetica

La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico nei seguenti giorni e orari: Da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Visite infrasettimanali di gruppo, per le scuole e le aziende del territorio, possono essere organizzate contattando l’azienda: +39 0536 916111 – info@systemlogistics.com