Torna “Fiorano Park”, sei concerti tra giugno e luglio

Organizzata dal comitato Fiorano in Festa in collaborazione col Comune, anche quest’anno all’interno del ‘Sempre Maggio Fioranese’ torna a grande richiesta Fiorano Park, la rassegna estiva che a partire dal 22 giugno animerà gratuitamente diverse serate al Parco XXV Aprile in via S. Caterina. Giovedì 22 giugno alle 21.00 si parte con gli Un Insolito Trio composto da Marco Busani alla voce, Rubens Menabue pianoforte e cori, Gianluca Fornaciari chitarra. Ballate goliardiche alternate con chicche italiane d'autore, del calibro di Capossela, Bersani, Califano e tanti altri.

Sempre di giovedì e sempre alle 21.00, si proseguirà con Rino Due – Canzoni sotto le stelle il 29 giugno, Marco Dieci e Giorgio Buttazzo il 6 luglio, la cover band Rocknite il 13 e i cantautori Marco Baroni e Ellen River giovedì 20 luglio.

Non è finita qui, perché nei martedì di 27 giugno, 4 e 11 luglio si terrà un torneo di Pop Street Soccer – Il calcio di strada in Italia. Contatti e Iscrizioni: 335/7839092; 340/3748182. Recap dei tornei in onda TV, media partner: Canale 88.