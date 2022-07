Il Flight & Fun anima il weekend del'aeroporto di Pavullo

Nel prossimo fine settimana, dal 15 al 17 luglio, l’aeroporto di Pavullo nel Frignano ospiterà il Flight & Fun. Si tratta di una Fiera Aeronautica Internazionale giunta ormai alla quarta edizione, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria.

L'evento, organizzato dall’Associazione Piloti di Classe e dall’Aeroclub Pavullo, si rivolge principalmente ad appassionati e addetti ai lavori, ma non mancheranno occasioni anche per il grande pubblico.

La fiera vedrà la presenza di numerosissime aziende nazionali ed estere. Per alcune case costruttrici sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente i loro prodotti e per fare delle dimostrazioni in volo, per tutti un’occasione unica per poter ammirare da vicino le ultime novità del mondo dell’aviazione.

Sono anche previsti seminari e incontri istituzionali per fare il punto sul mondo dell'aviazione italiana e sui meccanismi che lo regolano.