Torna la For Run 5.30, ma in versione virtuale

Corsa o camminata per 5,3 chilometri, alle 5 e 30 del mattino, prima che la città si svegli: si terrà venerdì 28 maggio la For Run 5.30, questa volta in versione “virtuale”, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio.

L’evento podistico, organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Formigine assieme all’a.s.d. Podistica formiginese, quest’anno vedrà una nuova forma di partecipazione a distanza, al fine di evitare assembramenti. All’ora indicata, gli iscritti completeranno in autonomia un percorso della lunghezza prevista e potranno condividere l’esperienza sui social media taggando la pagina Facebook “Comune di Formigine” o l’account Instagram @cittadiformigine.

Anche in questa edizione, la manifestazione manterrà il suo legame con le tematiche della sostenibilità ambientale: la quota di partecipazione di 5 euro sarà infatti interamente devoluta per la piantumazione di alberi nel parco Campani di Formigine e la creazione di un orto presso la Scuola secondaria di primo grado Fiori di Magreta. Un’opportunità di fare attività fisica in sicurezza e vivere la città senza traffico nel silenzio del mattino, contribuendo a due importanti progetti.

I partecipanti potranno indossare la maglietta delle precedenti edizioni della For Run 5.30 di Formigine oppure creare una “maglietta virtuale” stampando il pettorale come da indicazioni che verranno fornite al momento della registrazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 maggio tramite bonifico alla Podistica formiginese e inviando una e-mail a pod.formiginese@gmail.com oppure presso l’edicola “Edicoliamo” di via Unità d’Italia 8.