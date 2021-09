Forum Eventi torna dal vivo: Lilli Gruber inaugura la stagione

Da fine mese la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi. Da sabato 25 settembre gli appuntamenti culturali di "Forum Eventi" portano in città grandi nomi: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione della libreria Ubik di Modena - propone i primi sei eventi gratuiti al BPER Banca Forum Monzani di Modena (via Aristotele 33). A questi seguiranno altri incontri che accompagneranno il pubblico fino a dicembre.

Quella alle porte è un'edizione autunnale di Forum Eventi finalmente anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it; a registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.



Ad inaugurare la rassegna sarà, sabato 25 settembre alle 18, Lilli Gruber con il suo nuovo libro, "La guerra dentro" (Rizzoli) che ripercorre le vicende di Martha Gellhorn, la più grande corrispondente di guerra del Novecento alla quale Ernest Hemingway ha dedicato la prima edizione di 'Per chi suona la campana'. La donna che con Hemingway ha mosso i primi passi da giornalista sul campo, nel 1937, a Madrid sotto le bombe. Che lo ha amato, sposato, lasciato, in un'appassionata storia d'amore tinta di rivalità. E che per tutta la vita ha avuto una sola missione: "Andare a vedere". Gruber racconta la storia di questa straordinaria donna unendola alle sue esperienze e alle testimonianze esclusive di grandi inviati per raccontare la sfida di un giornalismo in un mondo oggi di nuovo in fiamme.



