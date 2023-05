Fotografia e femminismo. Una rivoluzione storica e teorica al Collegio San Carlo

Venerdì 26 maggio, alle ore 17.30, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di lezioni “Rivoluzioni. Trasformazioni sociali e politiche nella storia e nella cultura moderna e contemporanea” promosso dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, il Centro Documentazione Donna, Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena e la Fondazione di Modena. Il ciclo è realizzato con il sostegno di Bper Banca.



La conferenza dal titolo “Fotografia e femminismo. Una rivoluzione storica e teorica”, di Federica Muzzarelli, docente di Storia d’arte contemporanea presso l’Università di Bologna, proporrà a partire da prospettiva di genere, una riflessione su come le donne abbiano intuito e praticato, in forme pionieristiche e originali, l’arte della fotografia fin dai suoi esordi. Particolare attenzione sarà dedicata al modo in cui la fotografia è stata usata come uno strumento di emancipazione femminile.

L’incontro, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgerà presso la Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo. La conferenza potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito www.fondazionesancarlo.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione e sul canale YouTube del progetto Rivoluzioni.

I cicli di conferenze della Fondazione Collegio San Carlo ripartiranno nel mese di ottobre, per rimanere aggiornati sulle attività della Fondazione è sempre possibile iscriversi alla newsletter https://www.fondazionesancarlo.it/newsletter/.