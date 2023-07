"Gaia Festival 2023", un weekend di festa e sostenibilità a Fanano

Gaia Festival torna a Fanano il 15 e il 16 luglio 2023 per la seconda edizione. Un evento ideato da Ortika Clothing e Comune di Fanano che si occupa di moda, esperienze ed è dedicato al benessere e alla sostenibilità a 360° e più in generale alla (ri)scoperta dell'immenso valore contenuto in ciò che non è sempre visibile agli occhi.

Il programma

sabato 15 luglio

- dalle ore 9 alle ore 21 - Centro Storico - Mostra Mercato

- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Parco Roma - "Non cambiare il clima, cambia tu". Esperimenti, giochi ed esperienze accompagnano i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 12 anni, nella comprensione dei fenomeni che regolano ed incidono sui cambiamenti climatici

- ore 10 - Centro Culturale Bortolotti - Piano di sviluppo per la coltivazione, lavorazione e valorizzazione delle piante officinali in Appennino - Convegno con Stefania Benvenuti, Università di Modena e Reggio Emilia

- dalle ore 15 alle ore 17 - Piazza Corsini - Help Pianeta: cosa possiamo fare?

10 azioni green da mettere in campo subito: semi di consapevolezza e buone pratiche eco da far germogliare per prendersi cura di Gaia Terra. Workshop con Lucia Cuffaro, conduttrice rubrica di autoproduzione su Rai1 Unomattina in Famiglia, scrittrice ed eco-influencer www.autoproduciamo.it

- ore 17 - Chiostro degli Scolopi - Pomeriggi letterari. Presentazione del libro: Storie per sognatori di Irene Giancaterino

- dalle ore 18 - Piazza Corsini - Sfilata di Moda Sostenibile - Ortika Clothing - pool dance - Musica live con i Musica Alchemica

- ore 21 - piazza Corsini - Le Vestali - Visita Guidata dei Borghi di Fanano

- ore 21.30 - piazza Corsini - Musica live con i Musica Alchemica

domenica 16 luglio

- dalle ore 9 alle ore 19 - Centro Storico - Mostra Mercato

- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Piazza Corsini - Non cambiare il clima cambia tu. Esperimenti, giochi ed esperienze accompagnano i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 12 anni, nella comprensione dei fenomeni che regolano ed incidono sui cambiamenti climatici

- dalle ore 16 alle ore 17.30 - Piazza Corsini - Talk show

- ore 18 - Piazza Corsini - Musica live con i Musica Alchemica

CAMMINA E OSSERVA CON SWAROVSKI OPTIK

Sabato 15 Luglio e domenica 16 Luglio ore 10.00 escursione lungo il sentiero dei metati e il torrente Fellicarolo, accompagnati da un ornitologo e da una guida escursionistica de La via dei monti.

Distanza circa 8 km, dislivello circa 300 m, durata circa 3 ore.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria (+39 346 854 6218 Sara).

Ritrovo ore 10.00 presso lo stand SWAROVSKI OPTIK di piazza Abà.

Durante l'escursione i partecipanti saranno guidati all'osservazione delle specie animali utilizzando i binocoli SWAROVSKI OPTIK forniti dallo stand.

Sabato 15 Luglio dalle ore 19.00 escursione notturna al Lago Pratignano, guidati da una guida escursionistica de La Via dei Monti, esperta in fauna selvatica scopriremo i segreti degli animali che popolano i nostri boschi, cercando di osservarli con l'aiuto dei visori notturni SWAROVSKI OPTIK .

Distanza circa 10 km dislivello circa 400m rientro attorno alle ore 22.30,

si consiglia di portare al seguito cena al sacco.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria (+39 371 18 42 531 Davide).

Ritrovo ore 19.00 Fanano, località Pian della Farnia.

Per tutte le escursioni sono obbligatori scarponcini da trekking e vestiario adeguato a sentieri di montagna

IN E- BIKE PER LE VALLI DI FANANO

E-Bike Modena in collaborazione con Mud and Snow e Comune di Fanano propongono, durante la manifestazione Gaia in programma Sabato e Domenica 15\16 Luglio, due tour in E-bike adatti a tutti.

Sabato 15 Luglio - Alla scoperta della valle di Fellicarolo con degustazione presso il rifugio Taburri

In questo tour, con partenza dalla piazza di Fanano si andrà a scoprire la valle di Fellicarolo, situato ad un'altitudine di 922 mt, e circondato da un grandioso scenario di montagne che formano la più bella conca dell'appennino modenese. Arriveremo al rifugio Taburri, dove degusteremo un piatto tipico e ripartiremo in direzione Fanano. Il tour è adatto a tutti, non prevede nessun tratto tecnico.

Km 21 Dislivello: 650 mt Tempo di percorrenza: 3 ore compresa la pausa

Orario di ritrovo ore 9:30, partenza ore 10.

Prezzo: 50 eu con noleggio E Bike, 30 eu con la propria E Bike (da aggiungere quota degustazione Taburri) . 5 eu noleggio casco

Domenica 16 Luglio - Alla scoperta del Lago di Pratignano

In questo tour, con partenza dalla piazza di Fanano, andremo a scoprire il magico Lago di Pratignano, situato all'interno dello stupendo altopiano coperto di praterie che domina le valli di Ospitale e del Dardagna rappresenta un esempio unico di torbiera in tutto il nord Italia. Il tour è adatto a tutti, non prevede nessun tratto tecnico.