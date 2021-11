A Castelnuovo la presentazione del libro “Getting Better – Le 250 migliori canzoni dei Beatles classificate, valutate, commentate”

Dopo il successo della rassegna estiva al Parco Lennon, si rinnova l’appuntamento con Note al Lennon, che nella sua versione autunnale si sposta all’auditorium Renzo Bavieri. Il ciclo di incontri dedicato alla musica e ai suoi protagonisti sarà aperto domani, martedì 16 novembre, alle 21 dalla presentazione del libro “Getting Better – Le 250 migliori canzoni dei Beatles classificate, valutate, commentate” (Arcana editore), alla presenza dell’autore Leonardo Tondelli e di Roberto Menabue di Dischinpiazza. Un saggio in cui ritrovare lo spirito innovatore dei quattro di Liverpool, inventori di un nuovo modo di fare musica, grandi interpreti e allo stesso tempo esecutori maldestri, costretti a sperimentare per ovviare ai propri limiti.

La rassegna proseguirà anche nei prossimi due martedì di novembre, fino al gran finale di mercoledì 8 dicembre – 41° anniversario della morte dell’ex Beatles – al Parco Lennon col concerto “John Lennon poeta, musicista, pacifista” di Stecca & Cover Garden.

La rassegna è ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134. Nel rispetto delle norme anti Covid per accedere all’auditorium sarà necessario essere muniti di Green Pass e mascherina.