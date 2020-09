Giacobazzi & Friends, appuntamento con la comicità in Piazzale della Rosa

Sabato 12 settembre in piazzale della Rosa a Sassuolo appuntamento con lo spettacolo comicod Giacobazzi & Friends. Sul palco, oltre a Giuseppe Giacobazzi, ci sono Alessandro Politi, IMasa e Vincenzo Albano. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.00 ma i cancelli saranno aperti dalle ore 19.30. I biglietti sono acquistabili sul sito vivaticket.

Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione Amici per la vita, che è presente, da oltre 20 anni, sul territorio della provincia di Modena per dare sostegno alle persone affette da malattie oncologiche o neuromuscolari gravi e alle loro famiglie. Offre gratuitamente l’attività di volontari e di professionisti nei comuni del distretto Ceramico, nei comuni del distretto Terre dei Castelli e da inizio anno anche nel distretto delle Terre d’Argine. Per i prossimi tre anni inoltre si occuperà anche delle attività di volontariato presso l’Hospice di Castelfranco Emilia.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà domenica 13 settembre.