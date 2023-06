"Felicità", Gianni Contarino presenta a Modena il suo nuovo romanzo

Modena. Appuntamento sabato 17 giugno alle 17 presso l’associazione Amici del Libro in Via S. G. Bosco, 151 per la presentazione di “Felicità”, nuovo romanzo di Gianni Contarino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 328, euro 18).



"Felicità" è la storia della trasformazione di una donna per via del comportamento del padre. Si tratta di un riuscito mix di tragico e comico, che affronta un tema sociale drammatico, rendendolo interessante non solo per il lettore che vuole spunti di riflessione, ma anche per quello che desidera divertimento.

Il romanzo è ambientato a Riposto e, attraverso una lunga serie di aneddoti, parla di come la mente di Nunzia, la protagonista, vada alla deriva per colpa del padre, uno che si vanta della propria ignoranza e che non contempla proprio il concetto di emancipazione femminile.

Scene comiche a momenti nostalgici, eventi quasi pulp in stile Tarantino e dialoghi commoventi, soprattutto quelli fra madre e figlia. C’è tanta musica in ogni capitolo, praticamente una colonna sonora, legata alle canzoni degli anni in cui si svolgono le peripezie della protagonista, da Volare di Modugno a Help dei Beatles, da Bandiera Bianca di Battiato a Dune Buggy, famosa canzone del film Altrimenti ci arrabbiamo.

Felicità è anche un romanzo pieno di colori e sapori, fra mare, spiagge, sole, arancini, caponate, vino e torte, non solo per l’ambientazione nella bella Riposto e nel suo hinterland, ma anche grazie alla forte presenza dell’Etna che a detta dell’autore si è imposta ricavandosi un ruolo nella vicenda di Nunzia.



Gallery

Gianni Contarino è nato a Siracusa nel 1972. Laureato in Ingegneria, scrittore e poeta, suoi racconti e poesie sono presenti in diverse antologie e riviste. Del 2021 è il suo romanzo d’esordio Punto zero (Scatole Parlanti). Felicità è la sua seconda pubblicazione.