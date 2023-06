"Giochi in comune", tre martedì di divertimento a San Felice

I martedì 13, 20 e 27 giugno si svolgeranno a San Felice sul Panaro i “Giochi in comune”, presso lo stadio di via Costa Giani, 1/5 dalle 20 alle 23.

A fronteggiarsi nei “giochi di una volta”, saranno nove agguerrite squadre: Anffas, Fosforescenti, Boomer Alle’s, Ausl 118 ini, Majorettes Blue Star, Coro 1.130, Quelli di…Crescere Insieme, Pro Loco, Gli Schiva Sas. Tutti i team in gara sono composti da otto partecipanti di età compresa tra i 16 e 60 anni, di San Felice e dei Comuni limitrofi. Saranno premiate: la squadra più vincente, quella più inclusiva e quella più Boomer. Premio speciale anche per la squadra con la miglior tifoseria. I concorrenti saranno chiamati a misurarsi con “Palla con la balla”, “Strizzami l’acqua”, “Salta, salta sin parar” e altre prove originali e divertenti. Ogni squadra sarà “seguita” da due arbitri che verificheranno tempi e corretta esecuzione dei giochi. Una inflessibile giuria, poi, composta dal sindaco Michele Goldoni, da giornalisti e da rappresentanti di Ausl e Pro Loco, deciderà i vincitori sulla base dei punteggi riportati. Verrà allestita un’area food and drink gestita dalle associazioni cittadine.

Ad animare le tre serate saranno i dj di Radio Pico, media partner dell’evento, e i dj set time composti da ragazzi di San Felice. Organizza il Comune di San Felice con la collaborazione di Ausl e Pro Loco e il sostegno di Sanfelice 1893 Banca Popolare, Gelateria Cicci, Pizzeria Rapsodia e Agenzia di viaggi Soleluna.

«Con questa iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Elisabetta Malagoli – abbiamo voluto regalare un po’ di leggerezza e allegria in un momento così difficile per la nostra regione, cercando di coniugare la diffusione di sani stili di vita con inclusività e divertimento. Ogni squadra avrà la possibilità di condividere conoscenze, competenze ed esperienze ma anche, dubbi ed incertezze, per portare a termine il proprio obiettivo che è quello di divertirsi. Per questo invitiamo tutti i sanfeliciani e non solo, a venire a tifare per la propria squadra e ad assistere ai giochi perché sono davvero tante le sorprese che abbiamo preparato».